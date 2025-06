Giornata della Ristorazione: Un riconoscimento nazionale per l’eccellenza italiana.

La recente approvazione alla Camera dei Deputati di una proposta di legge, con l’onorevole Luca Squeri (Forza Italia) come promotore principale, segna una pietra miliare nel riconoscimento istituzionale del ruolo cruciale della ristorazione italiana. Fipe-Confcommercio Molise accoglie con entusiasmo questa iniziativa, che istituisce la ‘Giornata della Ristorazione’ come ricorrenza nazionale, fissata al terzo sabato di maggio.Questa decisione, unanimemente sostenuta da tutte le forze politiche, trascende la mera dimensione economica e sottolinea la profonda integrazione della ristorazione nel tessuto sociale e culturale del nostro Paese. Non si tratta semplicemente di un comparto produttivo significativo, ma di un vero e proprio motore di sviluppo, capace di generare occupazione, promuovere il turismo e valorizzare le eccellenze agroalimentari.Carlo Durante, presidente di Fipe Confcommercio Molise, ha giustamente evidenziato come la ristorazione italiana rappresenti un elemento imprescindibile dell’identità nazionale. Essa incarna la tradizione culinaria secolare, la capacità di trasformare ingredienti semplici in piatti straordinari, l’arte dell’ospitalità e la convivialità che caratterizzano il modo italiano di vivere. La ristorazione è custode di saperi artigianali, spesso legati al territorio, che si tramandano di generazione in generazione, contribuendo a preservare la memoria storica e le peculiarità locali.L’istituzione di una giornata dedicata alla ristorazione rappresenta un’opportunità unica per celebrare la ricchezza e la diversità del nostro patrimonio gastronomico, promuovendo al contempo la consapevolezza del valore economico, sociale e culturale di questo settore. Si tratta di un gesto di riconoscimento verso i professionisti del settore – cuochi, sommelier, camerieri, albergatori – che quotidianamente si dedicano a offrire esperienze indimenticabili ai clienti, italiani e stranieri.La speranza è che questo provvedimento possa rapidamente trovare il suo completamento con l’approvazione del Senato, affinché il terzo sabato di maggio diventi ufficialmente la festa nazionale della ristorazione, un momento di celebrazione condivisa e di valorizzazione di un settore che contribuisce in maniera determinante alla reputazione e all’immagine dell’Italia nel mondo. Si auspica inoltre che questa giornata possa diventare un’occasione per promuovere l’innovazione, la sostenibilità e la formazione professionale, guardando al futuro con ottimismo e consapevolezza del ruolo cruciale della ristorazione per il benessere del Paese.