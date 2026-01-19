Guardialfiera: la Circumlacuale rilancia il Molise interno

Il lago di Guardialfiera, molto più di una superficie acquatica incastonata in un paesaggio collinare suggestivo, incarna un’identità radicata, un patrimonio di memorie sedimentate e una bellezza intrinseca che merita di essere riscoperta e valorizzata.

Il progetto della Circumlacuale si configura come un’iniziativa strategica volta a riconnettere elementi spesso percepiti come distaccati: l’integrità ambientale, la ricchezza storica delle comunità locali e l’energia propulsiva delle persone che abitano questo territorio.

L’ambizione è quella di creare un’infrastruttura che non sia solo un percorso, ma un vero e proprio volano per lo sviluppo sostenibile dell’intera area interna molisana, contrastando lo spopolamento e rilanciando il potenziale turistico del lago.

L’iniziativa, che coinvolge i comuni di Larino, Lupara, Casacalenda e Palata, si propone di offrire un’alternativa di mobilità dolce e alternativa alla tradizionale viabilità della Bifernina, riducendo il traffico e promuovendo un turismo più consapevole e rispettoso dell’ambiente.

Durante la conferenza stampa presso Palazzo Loreto, alla presenza del Presidente della Regione Francesco Roberti e degli amministratori dei comuni coinvolti, è stato annunciato il riorientamento di 6 milioni e 150 mila euro dei fondi FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) destinati alla realizzazione dell’opera.

Il progetto prevede il recupero di infrastrutture preesistenti, come la vecchia Fondovalle Biferno, trasformandole in un circuito turistico accessibile attraverso sentieri ciclopedonali e pedonali, aree naturalistiche attrezzate e punti di interesse storico-culturale.

Questo intervento non si limita alla semplice realizzazione di un percorso, ma mira a creare un sistema integrato di servizi e opportunità, incentivando la fruizione responsabile del patrimonio naturale e culturale.

“Questo risultato,” ha sottolineato il sindaco di Guardialfiera, Vincenzo Tozzi, “dimostra che la collaborazione tra piccoli comuni, superando logiche campanilistiche, può garantire l’accesso a risorse strategiche e trasformarle in opportunità di sviluppo concreto.

” L’investimento non è concepito come un intervento isolato, bensì come parte di una politica integrata che dialoga con il turismo, la cultura, lo sport e l’agricoltura, creando un ecosistema virtuoso capace di generare nuove opportunità economiche e occupazionali, soprattutto per le giovani generazioni.

La Circumlacuale si propone di offrire un’esperienza unica e diversificata, rivolta a cittadini, visitatori, sportivi e famiglie, creando una piattaforma di crescita che promuove il turismo sostenibile, la mobilità dolce e la valorizzazione del territorio.

La Regione Molise è ora chiamata a sviluppare un piano di sviluppo dell’intera area, orientando gli investimenti verso attività turistiche innovative e sostenibili, in grado di creare un indotto positivo per l’economia locale e di attrarre capitali e competenze.

Si tratta di un progetto che ambisce a ridisegnare il futuro di un’area interna, confermando il potenziale di sviluppo di un territorio ricco di storia, natura e tradizioni.