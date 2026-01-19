cityfood
Guardialfiera: la Circumlacuale rilancia il Molise interno

Redazione Aosta
Il lago di Guardialfiera, molto più di una superficie acquatica incastonata in un paesaggio collinare suggestivo, incarna un’identità radicata, un patrimonio di memorie sedimentate e una bellezza intrinseca che merita di essere riscoperta e valorizzata.
Il progetto della Circumlacuale si configura come un’iniziativa strategica volta a riconnettere elementi spesso percepiti come distaccati: l’integrità ambientale, la ricchezza storica delle comunità locali e l’energia propulsiva delle persone che abitano questo territorio.

L’ambizione è quella di creare un’infrastruttura che non sia solo un percorso, ma un vero e proprio volano per lo sviluppo sostenibile dell’intera area interna molisana, contrastando lo spopolamento e rilanciando il potenziale turistico del lago.

L’iniziativa, che coinvolge i comuni di Larino, Lupara, Casacalenda e Palata, si propone di offrire un’alternativa di mobilità dolce e alternativa alla tradizionale viabilità della Bifernina, riducendo il traffico e promuovendo un turismo più consapevole e rispettoso dell’ambiente.
Durante la conferenza stampa presso Palazzo Loreto, alla presenza del Presidente della Regione Francesco Roberti e degli amministratori dei comuni coinvolti, è stato annunciato il riorientamento di 6 milioni e 150 mila euro dei fondi FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) destinati alla realizzazione dell’opera.

Il progetto prevede il recupero di infrastrutture preesistenti, come la vecchia Fondovalle Biferno, trasformandole in un circuito turistico accessibile attraverso sentieri ciclopedonali e pedonali, aree naturalistiche attrezzate e punti di interesse storico-culturale.
Questo intervento non si limita alla semplice realizzazione di un percorso, ma mira a creare un sistema integrato di servizi e opportunità, incentivando la fruizione responsabile del patrimonio naturale e culturale.

“Questo risultato,” ha sottolineato il sindaco di Guardialfiera, Vincenzo Tozzi, “dimostra che la collaborazione tra piccoli comuni, superando logiche campanilistiche, può garantire l’accesso a risorse strategiche e trasformarle in opportunità di sviluppo concreto.
” L’investimento non è concepito come un intervento isolato, bensì come parte di una politica integrata che dialoga con il turismo, la cultura, lo sport e l’agricoltura, creando un ecosistema virtuoso capace di generare nuove opportunità economiche e occupazionali, soprattutto per le giovani generazioni.

La Circumlacuale si propone di offrire un’esperienza unica e diversificata, rivolta a cittadini, visitatori, sportivi e famiglie, creando una piattaforma di crescita che promuove il turismo sostenibile, la mobilità dolce e la valorizzazione del territorio.

La Regione Molise è ora chiamata a sviluppare un piano di sviluppo dell’intera area, orientando gli investimenti verso attività turistiche innovative e sostenibili, in grado di creare un indotto positivo per l’economia locale e di attrarre capitali e competenze.

Si tratta di un progetto che ambisce a ridisegnare il futuro di un’area interna, confermando il potenziale di sviluppo di un territorio ricco di storia, natura e tradizioni.

