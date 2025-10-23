cityfood
venerdì 24 Ottobre 2025
Campobasso Cronaca

Guida in stato di ebbrezza: il Molise ai primi posti, un allarme nazionale.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Il Molise si distingue in una fotografia preoccupante emersa dall’analisi del Sistema di sorveglianza ‘Passi’ dell’Istituto Superiore di Sanità.
Il report biennale 2023-2024 rivela una prevalenza allarmante di guida in stato di alterazione alcolica tra la popolazione molisana, con il 14% degli intervistati che ammette di aver consumato due o più unità alcoliche nell’ora precedente alla guida.

Questa percentuale, significativamente superiore a qualsiasi altra regione italiana, colloca il Molise al vertice di una classifica che evidenzia un problema di sicurezza stradale particolarmente sentito.

La differenza con la media nazionale, attestata al 5,6%, è spaventosa: quasi il triplo.

Questo dato non è semplicemente un numero; è un campanello d’allarme che impone un’indagine approfondita sui fattori socio-culturali ed economici che contribuiscono a questa pericolosa abitudine.
È necessario comprendere quali dinamiche locali influenzano le scelte individuali e la percezione del rischio legato alla guida in stato di ebbrezza.
L’analisi del report ‘Passi’ non si limita a quantificare l’abitudine alla guida in stato di alterazione.

Evidenzia anche un elemento cruciale: la frequenza dei controlli delle forze dell’ordine.

Un’impressionante metà degli intervistati dichiara di essere stata fermata durante un controllo stradale, suggerendo una presenza capillare delle autorità.

Tuttavia, solo l’8,7% di coloro che sono stati fermati ha subito un test etilometrico.

Questo dato solleva interrogativi sull’efficacia delle strategie di controllo attuali e sulla necessità di intensificare le misure di screening.La guida sotto l’effetto dell’alcool non è un mero comportamento individuale; è un problema di salute pubblica con conseguenze potenzialmente devastanti.
Aumenta il rischio di incidenti stradali, con un impatto significativo sul numero di feriti gravi e decessi.

Il costo sociale ed economico di questi incidenti è enorme, includendo spese sanitarie, perdita di produttività e, soprattutto, la sofferenza umana.

Il dato molisano, in questo contesto, richiede un intervento mirato e multidisciplinare.
Non basta l’inasprimento delle sanzioni; è necessario un programma di sensibilizzazione e prevenzione che coinvolga scuole, famiglie e comunità locali.

Campagne informative, programmi di educazione alla guida responsabile e iniziative di coinvolgimento delle associazioni di volontariato possono contribuire a modificare comportamenti e a promuovere una cultura della sicurezza stradale.
Inoltre, è fondamentale rafforzare la collaborazione tra le forze dell’ordine, il sistema sanitario e le istituzioni locali per creare un sistema di prevenzione e controllo più efficace.

La sicurezza stradale non è solo un compito delle forze dell’ordine, ma una responsabilità condivisa che coinvolge l’intera comunità.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

