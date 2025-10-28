Incendio in Molise: fiamme divorano due autobus, uno a metano

Alle prime luci dell’alba, un evento drammatico ha scosso la quiete del territorio molisano, precisamente nel comune di Ururi, in provincia di Campobasso.

Un incendio di vaste proporzioni ha devastato un piazzale di sosta, inghiottendo le fiamme in due autobus adibiti al trasporto collettivo: uno alimentato con motore diesel e l’altro, in apparente contrasto con l’emergenza climatica, con propulsione a metano.

L’allarme è stato prontamente lanciato, mobilitando il distaccamento dei vigili del fuoco di Santa Croce di Magliano, i primi a raggiungere la scena e a confrontarsi con un incendio di notevole intensità.

La necessità di risorse aggiuntive si è resa evidente fin da subito, richiedendo il supporto immediato dell’autobotte proveniente dal distaccamento di Termoli.

Questa unità specializzata, dotata di sistemi avanzati per il rifornimento idrico e la gestione di incendi complessi, si è rivelata cruciale per contenere le fiamme e prevenire un’ulteriore propagazione.

L’incendio solleva interrogativi significativi.

L’accostamento di un veicolo diesel, noto per le sue emissioni inquinanti, con uno a metano, spesso percepito come più ecologico, sottolinea la complessità del panorama energetico dei trasporti e la necessità di un’analisi approfondita delle cause dell’incendio.

La combinazione di combustibili diversi aumenta potenzialmente i rischi associati alla manipolazione e allo stoccaggio, richiedendo protocolli di sicurezza rigorosi e costantemente aggiornati.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che l’incendio si estendesse ad aree circostanti, proteggendo potenzialmente abitazioni e infrastrutture critiche.

Le operazioni di spegnimento, complesse e pericolose, hanno richiesto un notevole sforzo da parte del personale intervenuto, che ha operato in condizioni di elevata pressione e con l’obiettivo primario di garantire la sicurezza dell’area.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Larino, incaricati di effettuare le prime verifiche e sopralluoghi al fine di accertare le cause dell’incendio.

L’indagine sarà cruciale per determinare se si sia trattato di un incidente, un atto doloso o una conseguenza di una malfunzionamento tecnico.

L’analisi dei rottami e delle tracce residue potrebbe rivelare indizi preziosi per chiarire le dinamiche dell’evento e per identificare eventuali responsabilità.

Questo episodio, oltre alla distruzione dei due autobus, rappresenta un monito sulla vulnerabilità delle infrastrutture di trasporto e sull’importanza di investire in misure preventive e in sistemi di risposta rapida ed efficienti.