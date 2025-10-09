Intesa cruciale a Campobasso: tutela i lavoratori del servizio mensa ospedaliero

Un accordo di fondamentale importanza per la tutela dei diritti dei lavoratori del servizio mensa dell’ospedale di Campobasso è stato siglato ieri sera.

L’intesa, frutto della collaborazione tra le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs Molise, in sinergia con la presidenza del Responsible Research Hospital, una struttura sanitaria convenzionata con il Sistema Sanitario Regionale, mira a fornire una soluzione concreta per gli ex dipendenti rimasti disoccupati a seguito del recente cambio di appalto.

L’evento, che ha segnato un passo avanti significativo per la salvaguardia del capitale umano legato alla struttura ospedaliera, sottolinea l’importanza di un approccio proattivo e responsabile da parte delle parti sociali e dell’ente territoriale.

I lavoratori, che hanno dedicato anni al servizio all’interno dell’ospedale, si sono trovati improvvisamente privi di occupazione, una situazione che ha richiesto un intervento immediato e mirato.

L’accordo prevede una ricollocazione, le cui modalità e tempistiche sono intrinsecamente collegate alla riattivazione del servizio mensa.

La ristrutturazione dei locali, necessaria per adeguare gli spazi alle nuove esigenze operative, è stimata in circa tre mesi.

Questo lasso di tempo, pur rappresentando un intervallo temporaneo, è stato attentamente considerato nel definire le condizioni dell’intesa, al fine di minimizzare l’impatto sulla stabilità economica dei lavoratori.

La ratifica dell’accordo, un passaggio formale ma cruciale per la sua piena efficacia, sarà sottoposta all’attenzione della Regione Molise.

Questo gesto sottolinea il ruolo chiave dell’ente regionale come garante del benessere sociale e come mediatore tra le diverse componenti coinvolte.

La decisione, come precedentemente stabilito dal consiglio regionale, conferma l’impegno a tutelare i diritti dei lavoratori e a promuovere un dialogo costruttivo tra sindacati, istituzioni e management ospedaliero.

La vicenda evidenzia, inoltre, la necessità di una maggiore attenzione alle conseguenze sociali dei cambiamenti contrattuali nel settore dei servizi, auspicando un futuro caratterizzato da una gestione più equa e sostenibile delle risorse umane nel sistema sanitario regionale.