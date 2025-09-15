Intossicazioni alimentari a Riccia: venti persone colpite, sei in ospedale

Nella tranquilla cornice di Riccia, in provincia di Campobasso, un evento inatteso ha scosso la comunità: un episodio di intossicazioni alimentari di vasta portata, che ha coinvolto un gruppo di circa venti persone a seguito di un pranzo in un locale del paese.

La vicenda, rapidamente innescata da improvvisi malori, ha generato un’emergenza sanitaria locale, con un intervento tempestivo del 118 e della guardia medica.

La gravità della situazione è stata evidenziata dalla necessità di trasportare sei persone, le più colpite, presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Cardarelli” di Campobasso.

Le indagini mediche hanno rivelato una diagnosi preliminare che include sia sepsi, un’infezione sistemica potenzialmente pericolosa, che gastroenterite, un’infiammazione del tratto gastrointestinale.

La compresenza di queste condizioni suggerisce un’eziologia complessa e potenzialmente grave, che potrebbe derivare da contaminazione batterica, virale o tossinica degli alimenti ingeriti.

Per due pazienti, le cui condizioni cliniche hanno richiesto un monitoraggio più intensivo, è stato disposto il ricovero ospedaliero, a testimonianza della necessità di un’assistenza medica continuativa.

Il ricovero indica che i pazienti presentano segni di instabilità emodinamica o disidratazione, o che manifestano un rischio di complicazioni.

Le autorità sanitarie hanno immediatamente avviato un’indagine approfondita per determinare la causa precisa dell’intossicazione.

L’attenzione è focalizzata sugli alimenti serviti durante il pranzo, con campioni prelevati per analisi di laboratorio mirate a identificare eventuali agenti patogeni o contaminanti.

Le analisi microbiologiche e chimiche saranno cruciali per escludere o confermare la presenza di tossine batteriche (come quelle prodotte da *Staphylococcus aureus*, *Bacillus cereus* o *Clostridium botulinum*), virus o sostanze chimiche responsabili del malessere.

L’episodio solleva interrogativi importanti sulla sicurezza alimentare e sull’importanza di rigorosi controlli igienico-sanitari in tutte le fasi della filiera agroalimentare, dalla produzione alla distribuzione e alla preparazione dei cibi.

Un’analisi retrospettiva degli ingredienti utilizzati, delle procedure di manipolazione e di conservazione degli alimenti potrebbe rivelare criticità che hanno contribuito all’evento.

La vicenda sottolinea, inoltre, l’importanza di una rapida risposta da parte dei servizi di emergenza e della capacità di diagnosi dei medici, per limitare i danni e garantire la salute della popolazione.

La comunità di Riccia è ora in attesa dei risultati delle indagini, sperando di comprendere appieno le cause dell’evento e di prevenire il ripetersi di simili situazioni.