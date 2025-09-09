Isernia: Piano strategico per medici, attrazione e futuro sanitario

Isernia, città in Molise, si appresta a implementare un piano strategico di reclutamento mirato a contrastare la carenza di personale medico che affligge il presidio ospedaliero “Veneziale”.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Piero Castrataro, si configura come una risposta concreta a una problematica strutturale, esacerbata negli ultimi anni e particolarmente evidente nel reparto di Pronto Soccorso, linfa vitale del sistema sanitario locale.

Il piano, che va oltre la semplice offerta di incentivi economici, si propone di creare un ecosistema favorevole all’insediamento di professionisti sanitari, italiani e stranieri, con le loro famiglie.

L’obiettivo non è solo colmare le attuali lacune di personale, spesso drastiche, che compromettono la funzionalità di diversi reparti, ma anche costruire un futuro sostenibile per la sanità isernina.

Le misure agevolative previste includono un sostegno economico per l’affitto di abitazioni, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie, e l’offerta di corsi di italiano integrativo per i medici provenienti da paesi non italofoni, al fine di facilitare l’integrazione sociale e professionale.

Parallelamente, si punta a promuovere il territorio, valorizzandone le peculiarità culturali, paesaggistiche e la qualità della vita, per renderlo un luogo attrattivo per i professionisti sanitari.

L’esperienza positiva del contributo fornito dai medici stranieri, in particolare quelli di origine venezuelana, durante l’emergenza pandemica, ha ulteriormente rafforzato la convinzione che un approccio inclusivo e collaborativo sia essenziale per affrontare la crisi.

In questo contesto, il comune intende supportare le richieste di maggiore stabilità avanzate da questi professionisti, riconoscendo il loro valore aggiunto e la loro volontà di continuare a sostenere il sistema sanitario molisano.

Tuttavia, l’amministrazione comunale è consapevole che l’iniziativa di incentivazione non può sostituire i regolari concorsi pubblici per l’assunzione di personale medico.

Si tratta piuttosto di un complemento strategico, volto a integrare le risorse umane disponibili e a velocizzare il processo di rafforzamento degli organici.

Per questo motivo, il sindaco Castrataro ha annunciato un incontro con la ASL regionale e la Regione Molise per illustrare nel dettaglio il piano di incentivazione e per definire un quadro di collaborazione sinergico.

L’obiettivo è quello di sviluppare una strategia a lungo termine, che miri a incentivare i professionisti della sanità a scegliere Isernia come luogo di residenza e di esercizio della professione, contribuendo a garantire un futuro sostenibile e di qualità per la sanità molisana.

Il piano si propone inoltre di creare un marchio distintivo per la sanità isernina, basato sulla professionalità, l’innovazione e l’accoglienza.