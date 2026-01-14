Isernia, terremoto ai sussidi sociali: indagine Ghost Residence

Un’operazione giudiziaria di ampia portata, denominata “Ghost Residence”, ha portato alla luce un sistema di irregolarità e potenziali reati connessi alla gestione dei sussidi di inclusione sociale nella provincia di Isernia, sollevando interrogativi profondi sulla governance e la vigilanza nell’erogazione di misure di sostegno economico.

La Corte dei Conti del Molise ha avviato indagini formali nei confronti di 41 funzionari pubblici appartenenti a 28 comuni, imputati di responsabilità amministrative che hanno contribuito a un danno erariale stimato in oltre un milione di euro.

L’indagine, condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, non si limita a perseguire coloro che hanno percepito indebitamente i benefici – 27 persone sono state segnalate alla Procura della Repubblica per un ammontare complessivo di 161.546 euro – ma si focalizza in maniera inedita e significativa sulla catena di controllo e responsabilità a livello amministrativo.

Il peculiare aspetto dell’indagine risiede proprio nell’orientamento investigativo: non solo si tratta di identificare i fruitori fraudolenti, ma soprattutto di accertare la condotta dei soggetti tenuti, per obbligo di legge, a verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti di accesso e a garantire la correttezza delle erogazioni.

Si tratta, in altre parole, di esaminare se e come sono state adempiute le funzioni di controllo, verifica e vigilanza previste dalla normativa.

L’operazione “Ghost Residence” ha rivelato un quadro potenzialmente allarmante, suggerendo possibili carenze nei meccanismi di controllo, potenziali collusioni e, in alcuni casi, una totale assenza di vigilanza.

L’indagine ha visto l’utilizzo di sofisticati strumenti di analisi, combinando dati provenienti da archivi pubblici e privati, banche dati specializzate e documenti ufficiali, con l’obiettivo di ricostruire il flusso dei fondi e individuare le responsabilità individuali e collettive.

La portata dell’indagine ha suscitato un diffuso interesse a livello nazionale, poiché rappresenta un precedente significativo nel panorama della lotta alla frode e alla corruzione nell’erogazione di prestazioni sociali.

L’attenzione si concentra ora sull’accertamento dei ruoli specifici dei funzionari indagati, sulla ricostruzione delle dinamiche interne agli enti locali e sull’analisi delle procedure amministrative che hanno portato alle irregolarità riscontrate.

L’esito del procedimento giudiziario potrebbe avere implicazioni rilevanti per la revisione dei sistemi di controllo e vigilanza nell’erogazione di prestazioni sociali a livello regionale e nazionale, rafforzando la necessità di un approccio più rigoroso e trasparente nella gestione delle risorse pubbliche.

Inoltre, l’operazione pone l’urgenza di una riflessione più ampia sulla funzione della pubblica amministrazione e sulla sua responsabilità nei confronti della collettività.