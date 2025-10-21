Jacomania: Giovani Artisti Onorano Jacovitti e l’Agenda 2030

Il concorso nazionale “Jacomania”, un omaggio vibrante all’eredità del celebre fumettista molisano Silverio Jacovitti, si è concluso con un significativo numero di partecipanti provenienti da sei regioni italiane: Molise, Abruzzo, Puglia, Lombardia, Marche e Toscana.

L’iniziativa, promossa dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale e il Liceo Artistico “Jacovitti” di Termoli, ha visto coinvolti 86 talenti, tra studenti delle scuole secondarie di secondo grado e artisti emergenti, a testimonianza del profondo legame tra la creatività giovanile e il patrimonio culturale nazionale.

Quest’anno, il tema proposto agli autori – “Ispirazioni dall’Agenda 2030” – ha offerto un terreno fertile per l’esplorazione di temi cruciali per il futuro del pianeta, come la sostenibilità ambientale, l’uguaglianza sociale e la giustizia economica.

Il concorso si configura non solo come una competizione artistica, ma anche come un’opportunità per sensibilizzare i giovani sulle sfide globali e stimolare la riflessione critica attraverso il linguaggio universale del fumetto.

La giuria, composta da esperti del settore e docenti qualificati, ha valutato attentamente ciascun elaborato, considerando l’originalità delle idee, la qualità tecnica e la capacità di interpretare il tema proposto.

I risultati saranno ufficialmente proclamati durante la cerimonia di premiazione, prevista per il 24 ottobre alle ore 11 nella sede del liceo termolese, evento che promette di celebrare la creatività e l’impegno dei giovani autori.

Ai vincitori, oltre al prestigioso diploma, verrà consegnato un tablet per il disegno, uno strumento prezioso per la loro crescita artistica.

Una mostra aperta al pubblico esporrà i fumetti partecipanti, offrendo al pubblico un’occasione unica per ammirare le opere e scoprire nuovi talenti.

L’iniziativa si pone come un importante investimento nel futuro dell’arte del fumetto italiano e un tributo duraturo alla figura di Silverio Jacovitti, maestro indiscusso del genere e icona della cultura molisana.