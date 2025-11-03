Luongo, cittadinanza onoraria a Venafro: un omaggio al Generale

Il Molise, terra di confine e di radici profonde, si appresta a celebrare un figlio adottivo, il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, con il conferimento della cittadinanza onoraria.

Un riconoscimento che va ben oltre una semplice formalità, simboleggia un legame affettivo e di stima verso un uomo che ha incarnato i valori di dedizione, coraggio e servizio alla comunità.

Luongo, nato e cresciuto in altre regioni, ha sempre mantenuto un forte senso di appartenenza al Molise, terra natale del padre, che ha servito con onore come Comandante della locale stazione dei Carabinieri a Venafro.

Crescere in un ambiente permeato dall’esempio paterno, immerso nella realtà delle esigenze di sicurezza e di protezione del territorio, ha plasmato il suo percorso professionale, orientandolo verso un’illustre carriera nell’Arma dei Carabinieri.

Il conferimento della cittadinanza onoraria, previsto per sabato mattina alle ore 11 presso il Castello Pandone a Venafro, rappresenta un momento di festa per l’intera comunità molisana.

La scelta del Castello Pandone, storico simbolo del potere e della giustizia, sottolinea la rilevanza dell’evento e il profondo rispetto che la città nutre per il Generale Luongo.

Questa cerimonia non è solo un omaggio individuale, ma un’occasione per riflettere sul ruolo cruciale delle Forze Armate nell’assicurare la sicurezza e la coesione sociale.

Il Generale Luongo, con la sua carriera esemplare, incarna l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alla criminalità, nella tutela dei più vulnerabili e nel garantire l’ordine pubblico.

La sua presenza a Venafro, in questa giornata di celebrazioni, rafforza l’identità molisana e promuove un’immagine positiva del territorio, valorizzando le sue tradizioni e il suo patrimonio culturale.

La partecipazione delle autorità locali testimonia l’importanza attribuita a questo riconoscimento, che si configura come un atto di gratitudine verso un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio dello Stato e che, con la sua storia, rappresenta un esempio di professionalità, integrità e dedizione al prossimo.

Il gesto, inoltre, può stimolare i giovani molisani a seguire le orme di Luongo, scegliendo carriere al servizio della collettività e contribuendo attivamente allo sviluppo del territorio.