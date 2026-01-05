Maltempo al Molise: sospese le lezioni e annullata la Befana

In seguito all’emissione dell’allerta meteo da parte della Protezione Civile regionale, il Molise si appresta ad affrontare un’ondata di maltempo che impone una risposta proattiva da parte delle istituzioni e delle comunità locali.

L’Università del Molise, con un gesto di responsabilità volto a tutelare la sicurezza e il benessere della sua popolazione studentesca e del corpo docente, ha deliberato la sospensione di tutte le attività didattiche per l’intera giornata di mercoledì 7 gennaio.

Questa decisione, estesa a tutte le sedi distaccate dell’Ateneo, si configura come misura precauzionale, particolarmente rilevante considerando l’importanza del pendolarismo per molti studenti e docenti che risiedono in aree limitrofe.

La sospensione, sebbene temporanea, riflette una crescente consapevolezza del ruolo che le istituzioni accademiche devono assumere nella gestione dei rischi naturali, coniugando la continuità dell’offerta formativa con la salvaguardia della salute pubblica.

La ripresa delle lezioni è prevista per il giorno 8 gennaio, auspicando un miglioramento delle condizioni atmosferiche e un ritorno alla normalità.

Parallelamente, l’amministrazione comunale di Campobasso ha dovuto rinunciare alla tradizionale discesa della Befana dal Municipio, evento molto atteso dalla cittadinanza e che rappresenta un momento di aggregazione e celebrazione.

L’annullamento testimonia l’impatto del maltempo sulla vita sociale e culturale del territorio, evidenziando la necessità di adattare le consuetudini e le attività pubbliche in risposta alle avversità meteorologiche.

Questa situazione, oltre alle immediate conseguenze sulla didattica e sulle celebrazioni, sollecita una riflessione più ampia sulla vulnerabilità del territorio molisano agli eventi atmosferici estremi, un tema sempre più pressante in un contesto di cambiamenti climatici globali.

Richiede un’analisi approfondita delle infrastrutture, dei sistemi di allerta precoce e delle strategie di resilienza comunitaria, al fine di minimizzare i rischi e proteggere la popolazione, promuovendo al contempo una cultura della prevenzione e della gestione consapevole delle emergenze.

La tempestività delle decisioni prese dall’Università e dal Comune di Campobasso dimostra un impegno concreto verso la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia del tessuto sociale molisano, rafforzando il senso di comunità e la capacità di affrontare, insieme, le sfide poste dalla natura.