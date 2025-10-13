Mirabello Sannitico: All’avanguardia per Positive Cities

Il comune di Mirabello Sannitico, in provincia di Campobasso, si pone all’avanguardia di un’iniziativa transfrontaliera di cruciale importanza per la sostenibilità ambientale e lo sviluppo socio-economico dell’area adriatica.

Il progetto “Positive Cities”, cofinanziato dal programma Interreg South Adriatic, rappresenta un ponte strategico tra Italia, Albania e Montenegro, mirato a ridefinire il concetto di urbanizzazione e a promuovere un modello di crescita resiliente e a basso impatto ambientale.

L’ambizione del progetto trascende la semplice riduzione delle emissioni di carbonio; si tratta di un approccio olistico che coinvolge enti locali, istituzioni e comunità, con l’obiettivo di trasformare radicalmente l’efficienza energetica nel settore pubblico e privato.

L’idea centrale è quella di passare da un sistema che consuma risorse a uno che le genera, creando “città positive” capaci di contribuire attivamente alla mitigazione del cambiamento climatico e alla creazione di posti di lavoro verdi.

Il nome “Positive Cities” non è meramente simbolico.

Esso incarna la visione di edifici e quartieri che non solo minimizzano il loro impatto ambientale, ma che diventano anche motori di innovazione sociale ed economica.

Questi edifici, grazie a soluzioni avanzate di efficientamento energetico, produzione di energia rinnovabile (come pannelli solari e sistemi geotermici) e gestione intelligente delle risorse, diventano veri e propri laboratori di sperimentazione e replicabilità.

L’azione pilota che Mirabello Sannitico ospiterà costituisce un banco di prova fondamentale per l’intero progetto.

L’intervento previsto su un edificio residenziale pubblico – la sua trasformazione in un “edificio positivo” – rappresenta un esempio concreto di come sia possibile coniugare sostenibilità ambientale, risparmio energetico e miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Questo approccio non si limita a intervenire sulla struttura fisica dell’edificio, ma integra anche la sensibilizzazione e la formazione degli utenti, promuovendo comportamenti responsabili e sostenibili.

Il progetto “Positive Cities” si inserisce in un contesto globale caratterizzato da una crescente consapevolezza dell’urgenza di affrontare la crisi climatica e di promuovere modelli di sviluppo sostenibile.

L’iniziativa, grazie alla sua natura transfrontaliera, favorisce lo scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche tra i paesi coinvolti, contribuendo a rafforzare la cooperazione regionale e a costruire un futuro più verde e prospero per l’intera area adriatica.

L’obiettivo finale è quello di diffondere il modello “Positive Cities” in altre aree, creando una rete di comunità resilienti e sostenibili, capaci di affrontare le sfide del futuro con resilienza e innovazione.