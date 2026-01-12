Molisano, 550.000 euro per borse di studio: un impulso all’istruzione.

Il Molise si prepara ad accogliere un significativo impulso per l’accesso all’istruzione superiore, grazie a un finanziamento di 550.000 euro erogato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Questa cifra, destinata a sostenere borse di studio per l’anno accademico 2025-2026, rappresenta un’iniezione di risorse derivanti dalla Missione 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il PNRR, un programma ambizioso volto a modernizzare e rilanciare l’economia italiana dopo la pandemia, prevede un investimento complessivo di 150 milioni di euro specificatamente dedicati al potenziamento del diritto allo studio.

L’assegnazione di questi fondi a livello regionale è frutto di un processo deliberativo che ha visto il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, il cui parere favorevole ha sancito l’allocazione delle risorse.

L’erogazione dei fondi avviene direttamente all’Ente Regionale per il Diritto allo Studio, garantendo una gestione efficiente e trasparente.

Questa somma non solo amplierà le opportunità per gli studenti molisani, ma riflette anche l’importanza strategica attribuita dal governo italiano all’investimento nel capitale umano.

L’iniziativa mira a contrastare le disuguaglianze sociali e territoriali, facilitando l’accesso all’istruzione universitaria a studenti meritevoli, indipendentemente dalla loro condizione economica.

Le borse di studio potranno coprire diverse spese, come rette universitarie, alloggio, libri di testo e trasporti, alleggerendo significativamente l’onere finanziario per le famiglie.

L’impatto di questo finanziamento si estende oltre il singolo studente, contribuendo a rafforzare il tessuto economico e sociale del Molise.

Una popolazione più istruita e qualificata rappresenta un motore di crescita per la regione, promuovendo l’innovazione, l’imprenditorialità e la competitività a livello nazionale e internazionale.

Si prevede che l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio definirà a breve i criteri di ammissibilità e le modalità di presentazione delle domande, garantendo un processo selettivo equo e trasparente.

La misura si inserisce in un quadro più ampio di interventi governativi volti a promuovere l’equità sociale e a favorire lo sviluppo sostenibile del Paese, consolidando il ruolo dell’istruzione come pilastro fondamentale per il futuro.

La disponibilità di risorse dedicate mira a creare un sistema più inclusivo, in cui il talento e la determinazione siano i fattori determinanti per il successo accademico, a prescindere dalle origini socio-economiche.