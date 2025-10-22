Molisano, in volo con i droni dei Vigili del Fuoco

Il Molise rafforza la sua capacità di risposta alle emergenze con l’attivazione del “Nucleo Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto” (droni) presso la direzione dei Vigili del Fuoco regionali.

Questa iniziativa strategica, che disloca risorse specializzate tra i comandi di Campobasso e Isernia, rappresenta un passo avanti significativo nell’adozione di tecnologie innovative per la gestione del territorio e l’assistenza alla popolazione.

L’introduzione di questa unità dedicata non si limita all’acquisizione di droni all’avanguardia, ma implica una profonda riorganizzazione delle procedure operative e una ridefinizione del ruolo dei Vigili del Fuoco nell’era digitale.

Il Nucleo droni non è concepito come un’entità isolata, bensì come un elemento integrante di un sistema di soccorso più ampio e complesso, destinato a interagire e collaborare attivamente con le altre specializzazioni presenti nella struttura dei Vigili del Fuoco.

L’impiego di droni offre vantaggi tangibili in una vasta gamma di scenari, dalle operazioni di ricerca e soccorso in aree impervie e difficilmente accessibili, all’ispezione di infrastrutture critiche come ponti, dighe e linee elettriche, fino alla valutazione dei danni a seguito di eventi calamitosi come terremoti, alluvioni e incendi.

La capacità di acquisire immagini ad alta risoluzione e dati in tempo reale fornisce alle Sale Operative una visione aerea precisa e aggiornata della situazione, consentendo decisioni più informate e interventi più mirati.

L’integrazione di questi sistemi di sorveglianza aerea non solo potenzia l’efficacia delle operazioni di soccorso, ma contribuisce anche alla prevenzione dei rischi.

La mappatura aerea del territorio permette di identificare zone a rischio frane, alluvioni o incendi, consentendo l’implementazione di misure preventive e la pianificazione di evacuazioni in caso di emergenza.

L’attivazione del Nucleo droni molisano segue l’esempio di altre Direzioni regionali dei Vigili del Fuoco, consolidando un approccio nazionale all’innovazione tecnologica e alla gestione delle emergenze.

Questa iniziativa testimonia l’impegno costante dei Vigili del Fuoco nel rimanere all’avanguardia, offrendo alla comunità un servizio sempre più efficiente, tempestivo e tecnologicamente avanzato, garantendo una risposta pronta e qualificata in ogni situazione di pericolo.

La rete di soccorso regionale si arricchisce così di una risorsa preziosa, pronta a supportare le altre specializzazioni e a contribuire alla sicurezza del territorio molisano.