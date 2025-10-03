Molisano: Onda di Solidarietà per la Palestina Travolge le Città

Un’onda di solidarietà per la Palestina ha travolto il Molise, manifestandosi in un’eco potente e diffusa tra le sue principali città: Termoli, Campobasso e Isernia.

Oltre un migliaio di persone, un mosaico di voci e di esperienze, hanno espresso il proprio sostegno al popolo palestinese e alla Global Flotilla, un’iniziativa coraggiosa che mira a rompere l’assedio di Gaza e a denunciare le ingiustizie perpetrate nella regione.

Le manifestazioni, pur mantenendo un carattere pacifico e rispettoso delle normative, hanno inevitabilmente generato disagi alla circolazione, segno tangibile della forza e della determinazione del messaggio che si intendeva veicolare.

L’adesione, trasversale e variegata, ha visto la partecipazione di studenti universitari e delle scuole superiori, lavoratori, sindacati (Cgil e Usb in prima linea), pensionati, rappresentanti politici provenienti da diverse forze di sinistra (M5S, Pd e altre), docenti e amministratori locali.

A Campobasso, la pioggia battente e il freddo pungente non hanno scoraggiato centinaia di persone.

Il corteo, organizzato da Cgil, Usb e dal Movimento 4 settembre, ha attraversato il centro cittadino, culminando in una concentrazione di voci e di richieste davanti al municipio.

La manifestazione ha rappresentato un atto di solidarietà collettiva, un grido che si leva contro la violenza e l’oppressione.

Anche a Isernia, la piazza della Repubblica si è riempita di persone, con una forte presenza studentesca e docente.

L’intervento particolarmente toccante di una donna palestinese residente in città, che ha lanciato un accorato appello alla società civile per porre fine al genocidio dei bambini, ha commosso la folla, suscitando un’ovazione corale e il ripetuto richiamo “Palestina Libera”.

Questo momento ha evidenziato la drammaticità della situazione e l’urgenza di un intervento concreto e deciso.

A Termoli, un gruppo di studenti delle scuole superiori, guidato da sindacati, docenti e partiti di sinistra, ha organizzato una marcia a tappe, da piazza Donatori di Sangue fino al Comune.

Gli studenti hanno sottolineato l’importanza di una mobilitazione internazionale per il riconoscimento dei diritti fondamentali del popolo palestinese, affermando che la solidarietà non può fermarsi a confini geografici o ideologici.

La loro voce, giovane e determinata, si è unita al coro generale di protesta, amplificando il messaggio di speranza e di cambiamento.

L’evento ha confermato come la questione palestinese continui a stimolare un dibattito profondo e a mobilitare le coscienze, soprattutto tra le nuove generazioni, che si sentono chiamate a costruire un futuro più giusto e pacifico.

La manifestazione molisana si inserisce in un contesto più ampio di mobilitazioni internazionali, testimoniando la crescente consapevolezza dell’urgenza di un’azione globale per la difesa dei diritti umani e la giustizia sociale.