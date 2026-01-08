Molisano sotto il gelo: scuole chiuse e strade bloccate.

Un’aria frizzante, purificata dal sole mattutino, ha progressivamente scacciato le vestigia di una notte gelida che ha messo a dura prova il Molise.

La perturbazione, culminata in precipitazioni nevose diffuse, ha lasciato un’eredità di ghiaccio che ha impattato significativamente sulla vita quotidiana della regione.

Una decisione precauzionale, adottata da una vasta rete di amministrazioni comunali, ha portato alla sospensione delle lezioni scolastiche in almeno quaranta centri, inclusa la città di Campobasso, a testimonianza della priorità data alla sicurezza degli studenti e del personale.

La risposta dell’apparato comunale non si è fatta attendere: pattuglie di mezzi nivometrici, armati di spargisale e pale meccaniche, hanno operato ininterrottamente per contrastare gli effetti del freddo pungente.

Nonostante l’impegno profuso, alcuni tratti stradali, in particolare quelli di maggiore pendenza e quelli cruciali per il transito della merce, hanno presentato criticità, con veicoli pesanti impossibilitati a proseguire a causa delle condizioni viarie avverse.

Il termometro ha registrato un calo significativo, raggiungendo i 4 gradi sotto zero nella città di Campobasso, mentre le aree montane, esposte alla furia del vento e all’altitudine, hanno subito un ulteriore abbassamento, sprofondando nei -9 gradi.

Questa impennata del freddo, particolarmente intensa per il periodo, ha evidenziato la fragilità del territorio molisano e la necessità di una pianificazione accurata per affrontare eventi meteorologici estremi.

La situazione, seppur sotto controllo grazie all’intervento tempestivo delle autorità, solleva interrogativi sulla vulnerabilità delle infrastrutture e sulla necessità di strategie di resilienza per proteggere la comunità da future ondate di gelo.

Il ritorno del sole rappresenta un segnale di speranza, ma la memoria della notte trascorsa rimarrà un monito per il futuro.