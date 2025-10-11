domenica 12 Ottobre 2025
Molise: 20,5 milioni per infrastrutture e cultura.

Redazione Aosta
La recente delibera della Giunta regionale del Molise, frutto della proposta avanzata dall’assessore al coordinamento delle politiche di coesione, Michele Iorio, testimonia un investimento strategico di 20,5 milioni di euro, volto a catalizzare lo sviluppo infrastrutturale e culturale del territorio molisano.

L’allocazione di queste risorse non si configura come un mero atto di finanziamento, bensì come una dichiarazione d’intenti, un impegno a rafforzare la resilienza del Molise attraverso un approccio integrato che riconosce l’intrinseca connessione tra mobilità, accessibilità e patrimonio culturale.

Un pilastro fondamentale di questo intervento è rappresentato dal miglioramento della viabilità provinciale.
I 12 milioni di euro destinati a questo comparto mirano a superare le criticità infrastrutturali che ancora affliggono il territorio, con particolare attenzione alle aree interne, spesso penalizzate da una connettività insufficiente.

L’obiettivo è creare una rete viaria più sicura, efficiente e accessibile, capace di favorire la mobilità delle persone e delle merci, incentivando così lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali.
Si tratta di un investimento che guarda al futuro, consapevole che la viabilità rappresenta un fattore cruciale per ridurre le disparità territoriali e promuovere l’inclusione.
Parallelamente, la Giunta regionale ha deciso di investire con forza sul patrimonio culturale molisano, allocando 8,5 milioni di euro per sostenere una rete articolata di piccoli musei, musei a cielo aperto e siti culturali gestiti dagli enti locali.

Questa scelta strategica riconosce il valore inestimabile del patrimonio culturale come motore di sviluppo sostenibile, capace di attrarre flussi turistici di qualità, generare occupazione e rafforzare l’identità territoriale.
I fondi saranno distribuiti, con priorità, tra istituzioni museali (5 milioni di euro) e siti di interesse storico-artistico (3,5 milioni di euro), incentivando interventi di restauro conservativo, innovazione tecnologica per la fruibilità e promozione turistica.

L’azione congiunta di questi due interventi – viabilità e cultura – si inserisce in una visione più ampia di sviluppo regionale, che mira a coniugare la tutela dell’ambiente e del patrimonio con la crescita economica e l’innovazione sociale.
L’assessore Iorio ha sottolineato come questi investimenti rappresentino un tassello importante per la costruzione di un Molise più competitivo, inclusivo e attrattivo, capace di valorizzare le sue risorse uniche e di offrire nuove opportunità per i suoi cittadini.

Si tratta di un approccio olistico che riconosce la cultura non come un elemento decorativo, ma come una risorsa strategica, un patrimonio immateriale che contribuisce a costruire l’immagine e l’identità di una regione, favorendo un turismo consapevole e sostenibile, capace di generare benefici duraturi per l’intera comunità.

