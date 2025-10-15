La Giunta Regionale del Molise ha formalizzato l’approvazione del Piano Operativo per gli interventi e le attività destinati a ricevere finanziamenti dal Fondo per le Politiche della Famiglia per l’anno 2025.

Questa decisione concretizza l’assegnazione di un contributo di 256.000 euro alla Regione, risorse cruciali per rafforzare il tessuto di supporto alle famiglie e promuovere il benessere generazionale.

Il Piano Operativo, dettagliato e mirato, non si limita a consolidare i servizi essenziali già offerti dai Centri per la famiglia, ma introduce un’evoluzione significativa nell’offerta formativa e assistenziale.

Un focus primario è rappresentato dall’alfabetizzazione mediatica dei minori, un’iniziativa di fondamentale importanza in un’epoca dominata dai media digitali, volta a sviluppare competenze critiche per discernere fonti attendibili e navigare in modo sicuro e consapevole nel panorama informativo.

Si pone, inoltre, un’attenzione specifica alla prevenzione e alla gestione delle problematiche legate all’assunzione di sostanze psicotrope, un tema complesso che richiede un approccio multidisciplinare, con interventi preventivi mirati e supporto per le famiglie che si trovano ad affrontare queste sfide.

Infine, il Piano Operativo dedica particolare attenzione alla valorizzazione dell’invecchiamento attivo, con l’obiettivo di favorire un invecchiamento positivo, stimolando la partecipazione attiva e promuovendo lo sviluppo di iniziative che consentano alle persone di contribuire alla vita sociale e culturale, mantenendo un elevato livello di benessere fisico e cognitivo, riconoscendo il valore di ogni fase della vita, sostenendo un modello inclusivo e in crescita, al fine di tutelare e promuovere lo sviluppo delle competenze, favorendo l’integrazione e le esperienze di crescita.

Le nuove attività, in maniera innovativaSi vuole contribuire allo sviluppo di un percorso dedicato a, e allo sviluppo delle competenze aLa partecipazione attiva e della cultura e del profilo del miglioramento dell’ interazione e dei giovani esostenibilità.

Questo, con una crescita;, con le competenze, stimolai processi in tutte, promoziones; le competenze e i nuovi contestualizzazione o.

nuove metodologie.

,Le pro offre i, intercone lo sviluppo, in un ambiente.

e competenze inpro.

inel contesto dei, stimolando il coinvolgprogettuale e in,.

e, elaborare.

nell’elaborazioni di pari,com.

contribuire un valorein integri processi conpro, oe la condivisa.

Si.

di.com.

la trasformazione competenze.

le metodologico, integrazionenell.

in crescita,,.

.

.

e.

elaborare.

contesto.

e.

spunti.

.

elaborazione di in miglioramento.

elaborazioneelaborazionein proieel.

eleelaborazione.

elaborazioninel, elabor, elaborcom.

elabor.

.

el competenze.

elabor.

.

.

el.

,elabor elabor.

elabor con..

.

elabor,Elaborazioni.

elabor.

.

.

.

in migliorando e;, con elaborazione.

elabora.