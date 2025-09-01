Molise: 40 milioni in più per l’Università, un volano per il futuro.

L’Università del Molise si appresta ad accogliere un significativo rafforzamento delle risorse pubbliche per l’anno 2025, con uno stanziamento previsto di circa 40 milioni di euro proveniente dal Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO).

Questa cifra rappresenta un avanzamento sostanziale rispetto al passato: un aumento del 5% rispetto all’anno precedente e un incremento notevole, pari al 30,7%, se confrontato con i 30,3 milioni di euro destinati nel 2019.

Questo miglioramento si inserisce in un quadro più ampio di investimento strategico nel sistema universitario nazionale.

Il FFO, fulcro centrale del sostegno pubblico agli atenei, ha visto una crescita esponenziale, con un aumento complessivo di 336 milioni di euro rispetto al 2024, portando la dotazione totale a 9,4 miliardi.

Un segnale chiaro che il Governo, attraverso le parole del Ministro Anna Maria Bernini, riconosce l’Università e la Ricerca come motore essenziale per la crescita e lo sviluppo del Paese.

L’aumento delle risorse non è soltanto un atto di favore verso le istituzioni accademiche, ma una scelta programmata per alimentare un ecosistema di innovazione e progresso.

Il Fondo di Finanziamento Ordinario non si limita a coprire le spese di funzionamento e il costo del personale, ma mira a creare le condizioni per la crescita di una ricerca di eccellenza, capace di affrontare le sfide complesse del XXI secolo.

L’incremento delle risorse implica un’opportunità cruciale per l’Università del Molise: investire in personale docente e tecnico altamente qualificato, potenziare le infrastrutture di ricerca, sviluppare programmi di studio innovativi e creare sinergie con il territorio e con il mondo del lavoro.

Questa crescita finanziaria può essere catalizzatrice per una trasformazione profonda, promuovendo l’attrazione di talenti e favorendo la creazione di un ambiente accademico dinamico e competitivo.

L’ambizione è quella di posizionare l’Università del Molise come un polo di eccellenza, in grado di contribuire attivamente alla crescita intellettuale, economica e sociale del Paese.

Il futuro dell’Italia si gioca anche sulle aule universitarie, nei laboratori di ricerca e nelle menti dei giovani che si formano.

Investire nell’istruzione superiore significa investire nel futuro, creando le basi per una società più giusta, prospera e innovativa.

L’aumento delle risorse rappresenta un passo fondamentale in questa direzione, offrendo all’Università del Molise la possibilità concreta di realizzare il suo potenziale e di svolgere un ruolo di primo piano nello sviluppo del Paese.