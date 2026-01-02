Molise alla BIT 2026: Turismo, Olimpiadi e Sostegno alle Imprese

La Regione Molise si appresta a rappresentare il suo ricco patrimonio turistico alla prestigiosa edizione 2026 della BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano, un evento di rilevanza strategica per il rilancio e la valorizzazione del settore a livello nazionale e internazionale.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio disegno regionale volto a consolidare il turismo come motore di crescita economica e coesione sociale, un investimento cruciale per il futuro del territorio.

Quest’anno, la BIT si focalizzerà sui “Travel Makers”, i protagonisti attivi nella creazione di esperienze di viaggio personalizzate, ponendo l’accento sull’innovazione tecnologica, l’evoluzione delle competenze professionali e la promozione di un turismo autentico e responsabile.

La concomitanza con le Olimpiadi Invernali 2026 offre un’opportunità unica per creare sinergie inedite, esaltando il legame tra sport, turismo e cultura.

La Regione Molise, consapevole dell’importanza di questo appuntamento, intende supportare attivamente le imprese locali offrendo un pacchetto di agevolazioni che include la copertura integrale dei costi di gestione dello stand, l’acquisto di materiale promozionale, la partecipazione al workshop dedicato e la garanzia della presenza degli operatori come co-espositori per l’intera durata della fiera (10-12 febbraio 2026).

“Il turismo rappresenta una risorsa inestimabile per il Molise,” afferma il consigliere regionale con delega al turismo, Fabio Cofelice.

“La BIT offre una vetrina eccezionale per presentare le nostre bellezze naturali, il nostro patrimonio culturale millenario, le nostre eccellenze enogastronomiche e le tradizioni che ci contraddistinguono.

Vogliamo raccontare il Molise come un luogo accogliente, autentico e capace di offrire esperienze indimenticabili, promuovendo al contempo lo sviluppo sostenibile delle aree interne e dei piccoli borghi, custodi di un’identità preziosa.

“L’adesione alla manifestazione rappresenta un’opportunità imperdibile per le aziende e gli operatori della filiera turistica molisana.

Per partecipare, è necessario inviare una Pec (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo regionemolise@cert.

regione.

molise.it entro le ore 11 del 9 gennaio 2026.

La Regione Molise invita con forza a cogliere questa occasione, convinta che un turismo innovativo, attento alla sostenibilità e capace di valorizzare il territorio, sia la chiave per un futuro prospero e inclusivo.