Molise: Allerta Gialla per Tempo Instabile e Venti Forti

Un fronte perturbato di origine atlantica si appresta a investire il Molise, introducendo una fase meteorologica instabile e potenzialmente impegnativa per la regione.

La Protezione Civile regionale ha attivato l’allerta gialla, segnalando un rischio moderato legato alle avverse condizioni atmosferiche previste per venerdì 17.

La giornata si aprirà con precipitazioni diffuse, non uniformi nell’intensità né nella distribuzione geografica.

Si prevede un mix di pioggia fine, rovesci intensi e temporali isolati, con una maggiore probabilità di fenomeni convettivi nelle zone interne e montane.

L’accumulo previsto sarà variabile, con possibili criticità localizzate in aree esposte a venti di scirocco o dove la morfologia del territorio favorisce l’accumulo di acqua.

L’evoluzione del tempo sarà caratterizzata da un progressivo indebolimento delle precipitazioni nel corso del pomeriggio, con una tendenza alla cessazione definitiva entro la sera.

Tuttavia, la persistenza di una certa umidità residua potrebbe favorire la formazione di banchi di nebbia nelle valli e nelle zone più riparate durante le ore notturne successive.

Dal punto di vista termico, si assisterà a un quadro articolato.

Le temperature minime, mantenendosi stabili rispetto alla giornata odierna, non rappresentano una problematica in sé.

Piuttosto, si registra una diminuzione delle massime, riconducibile all’effetto rinfrescante del fronte perturbato e all’innalzamento dell’umidità relativa.

Queste temperature più basse, unite alla pioggia, potrebbero accentuare la percezione di disagio termico, soprattutto per le persone più anziane o vulnerabili.

La componente ventosa sarà un elemento cruciale da monitorare.

Venti forti, originari del settore nord-est, sofferanno un aumento di intensità, raggiungendo raffiche di burrasca, in particolare lungo la costa, dove l’effetto amplificatore del mare sarà più marcato, e sui rilievi montani, esposti direttamente alla forza del vento.

Questi venti potranno causare onde alte e pericolose, rendendo sconsigliata ogni attività nautica e balneare.

Le condizioni del mare, già preannunciate come molto mosse, si deterioreranno ulteriormente, diventando agitate.

Questo scenario impone la massima cautela per le imbarcazioni, sia da diporto che commerciali, e potrebbe provocare un’alterazione delle correnti marine, con possibili effetti sull’erosione costiera.

In sintesi, la giornata si prospetta complessa e richiede un’attenzione particolare, soprattutto per chi vive o transita nelle aree più vulnerabili, come le zone costiere, i rilievi e le valli.

È fondamentale seguire le evoluzioni meteo, informarsi sui bollettini aggiornati e adottare comportamenti prudenti per mitigare i possibili disagi e i rischi associati all’evento perturbativo.