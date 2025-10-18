Molise Cultura: Stagione Culturale tra Arte, Letteratura e Cinema

La Fondazione Molise Cultura inaugura una stagione culturale ambiziosa e multiforme, un vero e proprio percorso attraverso le arti che si dispiega tra Campobasso e i territori circostanti.

Presentata presso il suggestivo Palazzo ex Gil, l’offerta formativa si configura come un ponte tra tradizione e innovazione, letteratura e musica, cinema e spettacolo dal vivo, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio locale e stimolare la partecipazione attiva della comunità.

Il cuore pulsante di questa iniziativa è la volontà di esplorare le voci silenziose, le narrazioni marginali che spesso sfuggono all’attenzione del grande pubblico.

La rassegna “Americana”, curata con acume e sensibilità, si propone di illuminare le zone d’ombra dell’esperienza americana, rileggendo capolavori di John Steinbeck, Jack Kerouac e Bob Dylan come specchi di una società in continua evoluzione.

Gli incontri, calendarizzati dal 19 ottobre al 24 maggio presso la libreria Risguardi, si trasformeranno in veri e propri laboratori di pensiero, offrendo spunti di riflessione su temi cruciali come l’identità, la giustizia sociale e la ricerca della libertà.

Parallelamente, riemerge con rinnovato vigore “Tintilia Noir”, la celebre rassegna letteraria dedicata al genere giallo e noir.

Tre appuntamenti imperdibili, con Romano De Marco, Piera Carlomagno e Massimo Lugli, immergeranno il pubblico nell’atmosfera oscura e affascinante dei romanzi a sfondo criminale, stimolando un’analisi critica delle dinamiche del potere e della corruzione.

Un omaggio all’era analogica, con “Vinilici”, mostra mercato del disco in vinile, che tornerà a far vibrare gli spazi espositivi della Fondazione l’8 e il 9 novembre.

Un’occasione unica per collezionisti e appassionati, tra DJ set, incontri a tema e una suggestiva esposizione di copertine iconiche, testimonianza di un’epoca musicale indimenticabile.

La Fondazione Molise Cultura rispolvera inoltre un capitolo storico dimenticato: il cinema a Campobasso.

“C’era una volta l’Odeon” segna il ritorno della settima arte nel cuore della città, con proiezioni domenicali all’auditorium della Fondazione dedicate a film di rilevanza internazionale, vincitori di premi e riconosciuti per il loro valore artistico e culturale.

Un’iniziativa che mira a restituire alla comunità un luogo di aggregazione e di fruizione culturale, promuovendo il dialogo intergenerazionale e la diffusione della conoscenza cinematografica.

Infine, con l’annuncio imminente della stagione teatrale del Teatro Savoia, la Fondazione Molise Cultura proietta lo sguardo al futuro, confermando il suo impegno a sostenere la creatività e la diversità delle espressioni artistiche, costruendo un calendario ricco e stimolante per tutti i cittadini.

La stagione si preannuncia come un vero e proprio viaggio emozionale, un percorso di scoperta e di crescita culturale che saprà coinvolgere e appassionare un pubblico ampio e variegato.