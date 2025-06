Molise: da ondata di calore a violento temporale, allerta gialla

Il Molise, reduce da un’ondata di calore che ha spinto le autorità a dichiarare il bollino rosso per emergenza climatica, si appresta a fronteggiare un’immediata inversione meteorologica. L’allerta gialla, diffusa dalla Protezione Civile regionale, segnala l’imminente arrivo di un sistema perturbato che, a partire dalla tarda mattinata di martedì 17 giugno, trasformerà radicalmente il panorama atmosferico.Non si tratta di un semplice temporale, bensì di un evento meteorologico complesso, caratterizzato da una combinazione di fenomeni potenzialmente impattanti. Precipitazioni intense, a carattere di rovescio e temporale, investiranno il territorio, accompagnate da un’elevata attività elettrica, ovvero frequenti fulminazioni. Localmente, non si escludono precipitazioni a carattere grandinoso, con chicchi di dimensioni variabili. A completare il quadro, raffiche di vento, a tratti sostenute, che potranno generare disagio e, in particolari condizioni, rappresentare un pericolo per le attività all’aperto.L’inversione di rotta è particolarmente significativa se consideriamo le temperature eccezionalmente elevate che hanno caratterizzato le giornate precedenti. I valori termici, ben al di sopra della media stagionale, saranno in rapida diminuzione, soprattutto per quanto riguarda le temperature massime, che perderanno la componente afosa che le aveva rese particolarmente opprimenti. Questo cambiamento di scenario, pur portando sollievo dall’afa, richiede attenzione, poiché bruschi sbalzi termici possono esporre persone vulnerabili a disagi.I venti, provenienti prevalentemente da nord, moderati o sostenuti, contribuiranno a favorire la dispersione delle precipitazioni e a creare un moto ondoso sul bacino marittimo, generando un mare agitato. Questo incremento dell’altezza delle onde può rendere più pericolose le attività nautiche e costiere, richiedendo la massima prudenza da parte di chi opera in mare.L’evento meteorologico rappresenta un chiaro esempio della crescente variabilità climatica che sta interessando il Mediterraneo, una regione particolarmente sensibile ai cambiamenti climatici globali. La rapida alternanza di ondate di calore intenso e fenomeni temporalesci sempre più violenti richiede una maggiore consapevolezza dei rischi e un rafforzamento delle misure di prevenzione e gestione dell’emergenza, volto a tutelare la sicurezza della popolazione e a limitare i danni alle infrastrutture. La resilienza territoriale e la capacità di adattamento alle nuove sfide ambientali diventano, in questo contesto, elementi cruciali per il futuro del Molise e dell’intera regione.