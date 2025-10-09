Molise digitale: la Camera di Commercio valorizza l’eccellenza locale.

“Molise: un Ecosistema Digitale per Valorizzare l’Eccellenza Locale”La Camera di Commercio del Molise promuove un’iniziativa strategica, un webinar dal titolo “Molise: un Ecosistema Digitale per Valorizzare l’Eccellenza Locale”, con l’obiettivo primario di catalizzare la crescita del tessuto imprenditoriale regionale.

L’evento, in programma per venerdì 10 ottobre alle ore 16:30 in modalità online, si propone di introdurre e diffondere l’utilizzo della piattaforma digitale “Molise: un Ecosistema Digitale per Valorizzare l’Eccellenza Locale”, uno strumento concepito per trascendere la semplice vetrina online, evolvendo in un vero e proprio hub di connessione e sviluppo.

La piattaforma non si limita a offrire alle imprese una presenza digitale qualificata, ma ambisce a creare un ambiente dinamico dove si incontrano e interagiscono operatori economici, enti pubblici, amministrazioni locali, associazioni di categoria e tutti gli attori coinvolti nelle filiere turistica, culturale e agroalimentare, pilastri fondamentali dell’economia molisana.

L’iniziativa si colloca in un contesto globale in cui la trasformazione digitale non è più un’opzione, ma una necessità impellente per la sopravvivenza e la crescita delle imprese.

Il Molise, spesso percepito come un territorio marginale, ha l’opportunità di sfruttare la potenza del digitale per proiettare la sua identità e i suoi prodotti su scala nazionale e internazionale, superando le barriere geografiche e promuovendo un’immagine innovativa e attrattiva.

La piattaforma, dunque, non è un semplice strumento di marketing, ma un vero e proprio catalizzatore di sviluppo, pensato per favorire la collaborazione, l’innovazione e la creazione di nuove opportunità di business.

Attraverso la piattaforma, le imprese potranno non solo presentare la propria offerta in modo efficace e personalizzato, ma anche accedere a informazioni preziose, partecipare a eventi e workshop, e stringere relazioni strategiche con altri attori del territorio.

L’iniziativa rappresenta un investimento nel futuro del Molise, un impegno concreto per sostenere le imprese locali e valorizzare il patrimonio culturale, enogastronomico e paesaggistico che lo contraddistingue.

Il webinar mira a fornire alle imprese gli strumenti e le conoscenze necessarie per navigare con successo nel mondo digitale e a contribuire alla costruzione di un futuro più prospero e sostenibile per il Molise.

Si auspica una partecipazione attiva e coinvolgente da parte di tutti gli stakeholder, al fine di massimizzare l’impatto di questa importante iniziativa.