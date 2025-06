Molise, focolaio cemento illegale: allarme Mare Monstrum

Nel corso del 2024, il Molise ha rappresentato un focolaio significativo all’interno di un quadro nazionale allarmante, dove il ciclo illegale del cemento continua a erodere il tessuto socio-ambientale delle coste italiane. Secondo i dati preliminari emergenti dal rapporto “Mare Monstrum 2025” di Legambiente, le forze dell’ordine e la Capitaneria di Porto hanno intensificato la vigilanza, traducendosi in 9.525 controlli effettuati nel territorio molisano. Queste attività hanno portato all’accertamento di 162 reati, segnando un campanello d’allarme che riflette la pervasività del fenomeno.Il quadro complessivo, a livello nazionale, è altrettanto preoccupante. Il rapporto “Mare Monstrum 2025” evidenzia un incremento, seppur contenuto (+0,7%), dei reati legati all’abusivismo edilizio, alle occupazioni illegali del demanio marittimo, alle attività estrattive abusive e alle irregolarità negli appalti per la realizzazione di opere pubbliche. Nel corso del 2024, le regioni costiere italiane hanno registrato un totale di 10.332 reati, una media di quasi 28 episodi al giorno, equivalente a un illecito ogni ora circa. L’intensificazione delle attività di controllo, con ben 534.008 verifiche effettuate (+6% rispetto al 2023), sottolinea la crescente consapevolezza della gravità della situazione.Le 162 denunce, i 3 sequestri penali, i 303 illeciti e le 299 sanzioni rilevate nel Molise sono solo la punta dell’iceberg di una dinamica più ampia che compromette la sostenibilità del territorio, la legalità e la sicurezza dei cittadini. Il ciclo illegale del cemento, alimentato da una complessa rete di interessi economici e da una spesso inefficace governance del territorio, non si limita a violare la normativa vigente; esso incide profondamente sull’ambiente, impoverisce le risorse naturali, disorganizza le comunità locali e crea una cultura dell’illegalità che mina le fondamenta dello Stato di diritto. L’analisi di Legambiente evidenzia la necessità di un approccio integrato e multidisciplinare per contrastare efficacemente questo fenomeno. Non è sufficiente l’intensificazione dei controlli, se non accompagnata da un rafforzamento della legislazione, da una maggiore trasparenza negli appalti pubblici, da una revisione degli strumenti di pianificazione territoriale e da una più efficace collaborazione tra le istituzioni a livello locale, regionale e nazionale. Inoltre, è cruciale promuovere la consapevolezza dei cittadini e il loro coinvolgimento attivo nella tutela del territorio, incoraggiando la segnalazione di attività sospette e sostenendo iniziative di legalità e di sviluppo sostenibile. Il futuro delle coste italiane, e del Molise in particolare, dipende dalla capacità di rompere il ciclo illegale del cemento e di costruire un modello di sviluppo che sia realmente rispettoso dell’ambiente e dei diritti di tutti.