Molise in Piazza: Protesta per la Flotilla Umanitaria

Il Molise si prepara ad aderire al grido di protesta che anima il paese: domani, una mobilitazione generale indetta dalla CGIL scuoterà la regione, in segno di solidarietà verso la Flotilla umanitaria intercettata e trattenuta dalle autorità israeliane.

L’azione, che va ben oltre una semplice manifestazione, si configura come un atto di resistenza pacifica e un richiamo urgente al rispetto del diritto internazionale e alla necessità di porre fine al conflitto in corso.

A Campobasso, il cuore pulsante della protesta sarà Piazza Pepe, punto di partenza di un corteo che si snoderà attraverso viale Elena fino a raggiungere Piazza Municipio.

La mobilitazione non è solo un evento isolato, ma rappresenta l’espressione di un sentire diffuso, un’eco di voci che si alzano contro l’ingiustizia e l’oppressione.

Al fianco della CGIL, si schierano USB e il movimento “4 Settembre”, un’iniziativa nata spontaneamente dal tessuto sociale campobassano, unendo studenti, associazioni civiche e singoli cittadini animati da un profondo senso di responsabilità morale.

Questo movimento, simbolo di una società civile attiva e consapevole, si distingue per la sua autonomia e la sua capacità di mobilitare energie dal basso.

I promotori dell’iniziativa sottolineano con forza l’intenzione di una manifestazione pacifica, un atto di civile disobbedienza volto a sensibilizzare l’opinione pubblica e a esercitare pressione sulle istituzioni.

La protesta non si esaurirà con l’evento di domani, ma proseguirà con ulteriori iniziative volte a mantenere alta l’attenzione sulla questione e a promuovere soluzioni diplomatiche e umanitarie.

Si preannuncia una significativa presenza di delegazioni molisane alla manifestazione nazionale prevista a Roma sabato prossimo, un segnale di unità e determinazione che si riflette in un movimento più ampio che anima il territorio nazionale.

L’adesione allo sciopero e la partecipazione attiva alla mobilitazione rappresentano un dovere civico, un modo concreto per affermare i propri valori e per contribuire alla costruzione di un mondo più giusto e solidale.

La Flotilla, simbolo di speranza e di aiuto umanitario, merita di poter raggiungere la sua destinazione, e la voce del Molise si alza con forza per rivendicare questo diritto.