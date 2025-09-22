Molise: Istruzione e Povertà, un Quadro Complesso dal Report PaesI

Il sistema di sorveglianza PaesI (Progetto Ambiente Salute Integrazione), condotto dall’Istituto Superiore di Sanità, ha recentemente offerto un quadro dettagliato del profilo socio-demografico delle diverse regioni italiane, analizzando dati raccolti nel biennio 2023-2024.

L’indagine, basata su interviste a un campione rappresentativo di oltre settanta mila individui tra i diciotto e i sessantanove anni, offre spunti significativi per comprendere le sfide e le opportunità che caratterizzano il tessuto sociale italiano.

Nel caso specifico del Molise, il report rivela un profilo complesso.

Pur presentando una percentuale relativamente contenuta di popolazione con scolarizzazione di livello elementare o media inferiore – attestata al 12,7% – emerge una quota non trascurabile di intervistati (8,6%) che dichiarano di affrontare notevoli difficoltà economiche.

Questa apparente discrepanza suggerisce che, pur con un livello di istruzione non bassissimo, una porzione significativa della popolazione molisana si trova in una situazione di vulnerabilità economica, forse legata a fattori come precarietà lavorativa, bassi salari o problematiche legate alla gestione del debito.

Un elemento di contrasto è rappresentato dalla situazione occupazionale.

La stragrande maggioranza degli intervistati, otto persone su dieci nel range di età 18-65 anni, risultano occupate, indicando un tasso di partecipazione al mercato del lavoro relativamente alto.

Tuttavia, questo dato andrebbe analizzato in relazione alla qualità dell’impiego, considerando la diffusione di contratti a termine, part-time involontario e l’eventuale presenza di lavori stagionali, fattori che potrebbero compromettere la stabilità finanziaria delle famiglie.

L’analisi dello stato civile rivela una distribuzione piuttosto equilibrata: i single rappresentano il 13,8% degli intervistati, mentre la maggioranza, il 49,1%, si dichiara coniugata.

Questo dato, in sé, non fornisce indicazioni immediate, ma potrebbe essere correlato ad altri fattori socio-economici, come l’età media della popolazione o le tendenze demografiche regionali.

È importante sottolineare che il report PaesI non si limita a queste semplici statistiche.

L’indagine permette di approfondire le correlazioni tra fattori socio-demografici, stili di vita, condizioni di salute e accesso ai servizi sanitari, offrendo agli operatori del settore pubblico un potente strumento per la pianificazione di interventi mirati e per la definizione di politiche sociali più efficaci.

La complessità del profilo molisano, con la sua combinazione di elementi positivi e criticità, richiede un’analisi più approfondita per comprendere le dinamiche sottostanti e promuovere un benessere diffuso e duraturo.