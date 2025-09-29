Molise Leader PNRR: Case di Comunità, un Modello Virtuoso

Il Molise si distingue a livello nazionale come regione leader nell’implementazione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinati alle Case di Comunità, come evidenziato dall’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe.

Un risultato che, sebbene possa sorprendere i media, non coglie di sorpresa l’amministrazione regionale, come ha sottolineato l’assessore al coordinamento PNRR, Michele Iorio.

La leadership molisana in questo ambito non è frutto di una rapida ascesa, ma il coronamento di un percorso complesso e impegnativo.

L’assessore Iorio ha descritto le difficoltà iniziali, ereditando una situazione di stallo che richiedeva un’analisi approfondita delle cause del blocco e l’implementazione di soluzioni mirate.

Un processo che ha richiesto la collaborazione sinergica di diversi attori istituzionali e professionali: il Presidente della Giunta regionale, la Direzione Generale della Salute, la struttura dirigenziale dell’ASRem e un team di esperti PNRR, cruciali per la formulazione di strategie efficaci.

Un elemento particolarmente significativo è l’intervento della Regione Molise, che si è reso necessario per superare le resistenze all’utilizzo dei fondi, con una struttura commissariale alla sanità che stava valutando l’abbandono del progetto.

Questa decisione strategica ha permesso di mantenere aperti i finanziamenti e di perseguire gli obiettivi prefissati.

L’andamento positivo dei lavori, affidati a imprese specializzate, proietta con ottimismo il raggiungimento del target finale entro il 30 giugno 2026.

Larino rappresenta il primo, tangibile esempio di questo successo, ma a breve seguiranno Venafro, Isernia, Termoli, Bojano e Frosolone, ampliando la rete di servizi territoriali.

Parallelamente, sono stati avviati i lavori per gli Ospedali di Comunità di Larino e Venafro, nonché per le Centrali Operative Territoriali, dimostrando un impegno costante verso il rafforzamento dell’assistenza primaria e la creazione di un sistema sanitario più integrato e reattivo alle esigenze del territorio.

L’implementazione di queste infrastrutture rientra in una visione più ampia di riorganizzazione dei servizi sanitari, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione, l’assistenza domiciliare e la gestione di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, contribuendo a ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure e a migliorare la qualità della vita dei cittadini molisani.

Il caso del Molise si configura dunque come un modello virtuoso di gestione dei fondi PNRR, capace di trasformare una situazione di difficoltà in un’opportunità di sviluppo e innovazione per il sistema sanitario regionale.