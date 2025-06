Molise: Matrimoni in calo, acque buone e energia virtuosa.

Il Molise, regione incastonata nel cuore dell’Italia, si distingue per dinamiche sociali ed economiche che ne delineano un profilo peculiare. L’analisi demografica recente, elaborata dall’ISTAT nel Rapporto “Noi Italia 2025”, rivela un tasso di matrimoni significativamente inferiore alla media nazionale, attestandosi a 2,8 matrimoni ogni mille abitanti. Questo dato, in calo del 2,6% rispetto all’anno precedente, suggerisce una tendenza all’astensione dal matrimonio che riflette cambiamenti culturali più ampi in atto in Italia, ma che si manifestano in maniera più marcata in questa regione. La diminuzione potrebbe essere legata a fattori economici, sociali e di scelte individuali, come l’età più avanzata al momento del matrimonio o l’aumento di forme di convivenza alternative.Parallelamente a queste tendenze demografiche, il Molise si presenta con luci e ombre in altri settori cruciali. La qualità delle acque di balneazione, elemento fondamentale per il turismo costiero, evidenzia un quadro positivo a livello nazionale. La Puglia si conferma leader indiscussa, con il 99,4% delle acque classificate come “eccellenti”, seguita da Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Il Molise, pur raggiungendo gli standard europei richiesti, si colloca in una posizione intermedia, a testimonianza di un impegno costante nel mantenimento della qualità ambientale, ma con margini di miglioramento per competere con le regioni leader in questo ambito.Un elemento distintivo del Molise è la sua virtuosa gestione delle risorse energetiche. La regione mostra un basso tasso di dipendenza dalle importazioni, inferiore al 50%, indicando una notevole capacità di autoconsumo e una minore vulnerabilità alle fluttuazioni dei prezzi internazionali. Questa performance positiva è un segnale di un approccio oculato verso la produzione e il consumo di energia, che include una combinazione di fonti rinnovabili e un’attenzione all’efficienza energetica. In questo contesto, la Basilicata si distingue come un’eccezione, essendo l’unica regione italiana a registrare un saldo positivo nella bilancia energetica, trasformandosi in un vero e proprio esportatore di energia e garantendo una significativa autonomia energetica. Questo dato riflette un mix di risorse naturali e politiche energetiche mirate, che potrebbero offrire spunti di riflessione anche per il Molise nel suo percorso verso una maggiore sostenibilità energetica e una riduzione della dipendenza da fonti esterne.