Molise, nasce un comitato civico per il ‘No’ al referendum sulla giustizia.

Nasce in Molise un’iniziativa civica volta a fornire una prospettiva critica e costruttiva in merito al referendum costituzionale che riguarda la giustizia, un tema di cruciale importanza per il futuro della Repubblica Italiana.

Il Comitato per il ‘No’, frutto di una sinergia intellettuale e professionale, non si configura come un mero gruppo di opposizione, bensì come un laboratorio di pensiero aperto a tutti coloro – magistrati, docenti universitari, artisti, esponenti della società civile, cittadini di ogni estrazione – desiderosi di contribuire a un dibattito pubblico più ampio e qualitativamente elevato.

La genesi del Comitato riflette una preoccupazione crescente per la superficialità e la polarizzazione del discorso pubblico che circonda la riforma.

L’obiettivo primario non è la semplice contrarietà alla proposta legislativa, ma la difesa dei principi cardine che informano il sistema giudiziario italiano: l’indipendenza della magistratura, la garanzia del giusto processo, la separazione dei poteri, la tutela dei diritti fondamentali del cittadino.

Il Comitato si propone di analizzare, con rigore e competenza, le implicazioni giuridiche, politiche ed economiche del referendum, fornendo ai cittadini strumenti interpretativi che vadano oltre la narrazione semplificata e spesso ideologica che caratterizza la comunicazione mediatica.

L’intento è stimolare una riflessione approfondita sulle conseguenze potenziali della riforma, valutando attentamente i benefici e i rischi che essa comporta per il sistema giudiziario, per l’efficienza della pubblica amministrazione e, in ultima analisi, per la tenuta democratica del Paese.

L’iniziativa riconosce la necessità di promuovere una cultura giuridica diffusa, capace di formare cittadini consapevoli e attivi, in grado di comprendere le complessità del diritto e di esercitare un controllo critico sull’operato dei poteri pubblici.

Si tratta di un impegno a favore della trasparenza, della legalità e della partecipazione democratica, valori imprescindibili per il corretto funzionamento di una società giusta e prospera.

Il primo passo concreto di questo percorso civico sarà un incontro pubblico, programmato per sabato 17 gennaio alle ore 17, presso la sala ‘Il melograno’ di Larino.

Questo evento inaugurale intende essere un momento di apertura al dialogo, un’occasione per presentare ufficialmente il Comitato, illustrarne gli obiettivi e invitare la cittadinanza a partecipare attivamente al dibattito.

L’auspicio è che questo sia l’inizio di un percorso condiviso, animato dalla volontà di contribuire a una scelta consapevole e responsabile per il futuro della giustizia in Italia.