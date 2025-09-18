Molise, nuova vittima Covid: attenzione alta, la pandemia non è finita.

Il Molise, con la cautela tipica di una regione attenta alla fragilità del suo tessuto socio-sanitario, registra un nuovo, purtroppo familiare, capitolo nella cronaca della pandemia da SARS-CoV-2.

Il decesso di un uomo di 77 anni, residente a Larino, riaccende l’attenzione su un virus che, sebbene attenuato rispetto alle fasi acute, continua a rappresentare una minaccia, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione.

L’evento, documentato dall’ultimo aggiornamento del 16 settembre fornito dall’Azienda Sanitaria Regionale, si inserisce in un quadro epidemiologico che, pur mostrando segnali di stabilizzazione, non esclude l’emersgere di nuove ondate.

I dati attuali indicano una presenza di 32 casi di positività, distribuiti tra le province di Campobasso (26 casi) e Isernia (6 casi).

La relativa scarsità di ricoveri, con l’assenza di pazienti in terapia intensiva e la limitatezza dei posti letto occupati nel reparto di malattie infettive, suggerisce un impatto meno severo rispetto alle precedenti tornate pandemiche.

Tuttavia, la situazione richiede una vigilanza costante, data la possibilità di varianti emergenti e l’imprevedibilità dell’evoluzione virale.

Il bilancio complessivo della pandemia nel Molise, con 801 decessi complessivi, testimonia la gravità della crisi sanitaria che ha investito la regione.

La distribuzione geografica dei decessi, con la provincia di Campobasso che conta 569 vittime e quella di Isernia che ne registra 198, riflette le specificità demografiche e territoriali delle due aree.

Le 34 vittime provenienti da altre regioni evidenziano, inoltre, la mobilità interregionale e la complessità dei flussi migratori, fattori che hanno contribuito alla diffusione del virus.

Oltre ai numeri, è fondamentale considerare l’impatto psicologico e sociale della pandemia.

La paura, l’isolamento, la perdita di persone care, le difficoltà economiche e le incertezze sul futuro hanno lasciato un segno profondo nella comunità molisana.

La resilienza dimostrata dagli operatori sanitari, dai volontari e da tutti coloro che si sono impegnati per sostenere i più vulnerabili rappresenta un esempio di solidarietà e di speranza.

La vaccinazione, con l’ampliamento delle categorie coperte e l’introduzione di dosi di richiamo, rimane lo strumento più efficace per ridurre il rischio di infezione, prevenire complicanze e proteggere il sistema sanitario.

La consapevolezza individuale e il rispetto delle misure di prevenzione, come l’uso della mascherina, l’igiene delle mani e il distanziamento sociale, continuano a rappresentare un dovere civico e un atto di responsabilità verso la collettività.

La memoria delle vittime e l’analisi critica delle esperienze pandemiche devono orientare le scelte politiche e sanitarie future, al fine di preparare il Molise e l’Italia intera ad affrontare eventuali nuove emergenze sanitarie con maggiore efficacia e resilienza.