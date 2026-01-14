Molise Plastic Free: Quattro Comuni Premiati a Livello Nazionale

Il Molise si afferma con orgoglio come regione all’avanguardia nella lotta all’inquinamento da plastica, entrando a far parte del prestigioso circuito nazionale dei “Comuni Plastic Free”.

Un traguardo significativo per quattro amministrazioni locali – Campobasso, Termoli, Petacciato e Capracotta – che hanno ricevuto l’attestazione ufficiale per il loro impegno concreto e proattivo nella salvaguardia ambientale.

La notizia, resa pubblica durante una conferenza stampa a Montecitorio, sottolinea la crescente sensibilità del territorio verso una questione cruciale per il futuro del pianeta.

Questa edizione, la quinta del progetto, ha visto la premiazione a livello nazionale di 141 comuni, un numero che testimonia l’ampliamento della consapevolezza e l’adozione di pratiche virtuose in tutta Italia.

La selezione dei comuni premiati è basata su un rigoroso sistema di valutazione che considera venti parametri chiave.

Questi non si limitano all’implementazione di regolamenti e ordinanze volte a ridurre l’utilizzo di plastica monouso, ma abbracciano anche la creazione di campagne di sensibilizzazione mirate alla cittadinanza, l’organizzazione di iniziative di pulizia ambientale del territorio e, crucialmente, la collaborazione sinergica con i referenti territoriali dell’associazione “Plastic Free Onlus”, un elemento fondamentale per la sostenibilità e l’efficacia delle azioni intraprese.

Il riconoscimento non è semplicemente un attestato d’onore, ma un incentivo a proseguire e intensificare gli sforzi.

La cerimonia ufficiale di premiazione, che si terrà il 14 marzo a Roma presso il Teatro Olimpico, rappresenta un’occasione importante per celebrare l’impegno tangibile delle amministrazioni locali e per ispirare un cambiamento culturale verso stili di vita più sostenibili.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto globale di crescente preoccupazione per l’impatto ambientale della plastica, materiale che, a causa della sua lenta degradazione, accumula inquinamento negli ecosistemi terrestri e marini, con gravi conseguenze per la biodiversità e la salute umana.

Il Molise, con questo importante passo avanti, dimostra di voler essere parte attiva di una soluzione, promuovendo un modello di sviluppo che coniuga progresso economico e tutela dell’ambiente per le generazioni future.

L’evento romano non sarà solo una celebrazione, ma anche un momento di scambio di buone pratiche, volto a rafforzare la rete nazionale e ad amplificare l’impatto delle azioni intraprese.