Molise: Potenziata l’Ospedale Cardarelli, Hub Covid e Riqualificazione Pronto Soccorso

Il Molise prosegue il percorso di potenziamento della sua infrastruttura sanitaria, con un focus strategico sull’adeguamento alle esigenze derivanti dalla persistente emergenza pandemica e, più in generale, per garantire un’assistenza di livello superiore in situazioni di urgenza.

In una visione di sistema che mira a ottimizzare le risorse e a specializzare i servizi, il commissario ad acta per la sanità, Marco Bomanico, in sinergia con il subcommissario Ulisse Di Giacomo, ha formalizzato l’approvazione di una delibera cruciale redatta dall’Azienda Sanitaria Regionale (ASR).

Questa delibera definisce una riorganizzazione mirata degli investimenti, riconciliata con le linee guida del piano complessivo di ristrutturazione della rete ospedaliera regionale, specificamente orientato alla gestione delle emergenze Covid-19.

Il fulcro di questo intervento è la creazione di un “ospedale hub” all’interno del presidio ospedaliero Cardarelli di Campobasso, un polo di eccellenza destinato a concentrare competenze e risorse specialistiche.

Il progetto prevede un significativo incremento della capacità di accoglienza critica, con la realizzazione di 14 posti letto in terapia intensiva, equipaggiati con tecnologie all’avanguardia per il monitoraggio e il supporto vitale dei pazienti più complessi, e ulteriori 21 posti letto in area subintensiva, destinati a fornire cure intermedie e a decongestionare la terapia intensiva.

Questa espansione risponde all’urgente necessità di ampliare la disponibilità di posti letto ad alta intensità di cura, un fattore determinante per la gestione efficace di ondate epidemiche e per l’assistenza a pazienti affetti da patologie critiche.

L’investimento complessivo, stimato in circa 8,9 milioni di euro, testimonia l’impegno concreto delle autorità regionali nel rafforzare il sistema sanitario molisano.

Parallelamente alla creazione dell’hub, la delibera prevede un importante intervento di ammodernamento e riqualificazione dei Pronto Soccorso degli ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli, con un budget dedicato di circa 1,4 milioni di euro.

Questi interventi mirano a migliorare i flussi di accettazione, a ridurre i tempi di attesa e a garantire un ambiente più confortevole e funzionale per pazienti, operatori sanitari e visitatori.

È fondamentale sottolineare che la riorganizzazione finanziaria approvata non comporta una variazione dell’importo totale precedentemente stanziato con decreto ministeriale del 18 giugno 2024, confermando la coerenza con le programmazioni nazionali e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

Questa delibera rappresenta quindi un passo significativo verso la creazione di un sistema sanitario regionale più resiliente, preparato e capace di rispondere alle sfide future, garantendo al contempo un’assistenza sanitaria di qualità per tutti i cittadini molisani.