Molise, record di depressione: allarme rosso e cause da indagare.

Il Molise emerge come regione italiana con la più elevata prevalenza di sintomi depressivi, secondo i dati del sistema di sorveglianza PaSSi dell’Istituto Superiore di Sanità relativi al biennio 2023-2024.

Un tasso che si attesta al 15%, un dato allarmante che supera di oltre il doppio la media nazionale, fissata al 5,8%, e colloca il Molise primariamente in una graduatoria desolante, con Marche e Sardegna a seguire.

Questa evidenza, tratta da un’indagine ampia e sistematica, solleva interrogativi cruciali sulle dinamiche socio-sanitarie che caratterizzano il territorio molisano.

La risposta a questo quadro di disagio psicologico si manifesta in un’ampia fetta della popolazione: quasi la metà degli intervistati (cinque su dieci) ha cercato supporto professionale, affidandosi prevalentemente a figure mediche e operatori sanitari.

Un dato significativo che, pur indicando una certa propensione alla ricerca di aiuto, sottolinea la necessità di potenziare ulteriormente l’offerta di servizi di salute mentale sul territorio.

L’analisi dei dati, tuttavia, non si limita a rilevare la prevalenza del fenomeno, ma ne esplora anche i fattori associati.

Si conferma una correlazione chiara con l’età avanzata, in linea con studi internazionali che evidenziano un aumento del rischio di depressione con l’invecchiamento della popolazione.

In particolare, le donne presentano una maggiore incidenza di sintomi depressivi (7%), suggerendo un’influenza di fattori sociali, culturali ed economici specifici di genere.

La vulnerabilità alla depressione si intensifica drasticamente in contesti di svantaggio socioeconomico.

La difficoltà economica si rivela un fattore di rischio potentissimo, con un’incidenza del 18%, riflettendo l’impatto dello stress finanziario sulla salute mentale.

La precarietà lavorativa (8%) e un basso livello di istruzione (11%) agiscono come ulteriori elementi destabilizzanti, limitando le opportunità e generando un senso di insicurezza e disperazione.

L’isolamento sociale, quantificato in un aumento del rischio del 7% tra chi vive da solo, sottolinea l’importanza dei legami sociali e del supporto relazionale per il benessere psicologico.

Infine, la presenza di patologie croniche (11%) introduce un ulteriore livello di complessità, considerando l’interazione tra le malattie fisiche e il benessere psichico.

L’emergenza molisana, pertanto, non è semplicemente un dato statistico, ma un campanello d’allarme che richiede un’azione concertata a livello regionale e nazionale.

È necessario un approccio integrato che affronti non solo i sintomi della depressione, ma anche le cause profonde che la alimentano: disuguaglianze socioeconomiche, precarietà lavorativa, isolamento sociale e carenze nell’accesso ai servizi di salute mentale.

Investimenti in politiche sociali, promozione della salute mentale, formazione di professionisti qualificati e sensibilizzazione della comunità sono elementi imprescindibili per invertire questa tendenza e garantire un futuro più sereno per i cittadini molisani.