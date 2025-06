Molise, record di obesità: il Sud Italia è in allarme.

Il Molise si distingue in un panorama nazionale già allarmante per la prevalenza dell’obesità, con una percentuale di adulti che raggiungono il 15,5%, un dato che lo posiziona in cima alla classifica italiana. La media nazionale si attesta al 10,4%, mentre la Campania segue a ruota con il 12,9%. Questi dati, derivanti dall’analisi del sistema “Passi” dell’Istituto Superiore di Sanità condotta nel biennio 2023-2024, dipingono un quadro preoccupante per la salute pubblica regionale.La situazione si complica ulteriormente considerando la diffusione del sovrappeso, una condizione che affligge un terzo della popolazione molisana adulta. Se sommiamo l’obesità al sovrappeso, emerge un dato ancora più critico: quasi la metà degli adulti residenti in Molise presenta un peso eccessivo rispetto alla norma. Questo fenomeno non si manifesta in modo uniforme, ma segue schemi ben precisi.L’età avanzata rappresenta un fattore di rischio significativo: la tendenza ad aumentare il peso in eccesso si accentua con il passare degli anni. Analogamente, la disuguaglianza di genere gioca un ruolo: gli uomini mostrano una maggiore prevalenza di obesità e sovrappeso rispetto alle donne. I fattori socioeconomici si rivelano cruciali: le persone che si trovano in condizioni economiche precarie e quelle con un basso livello di istruzione sono significativamente più esposte a questo rischio. Queste correlazioni suggeriscono un legame profondo tra le condizioni di vita, l’accesso a risorse e scelte alimentari consapevoli.Il quadro nazionale evidenzia come il Sud Italia continui ad affrontare una sfida complessa in termini di obesità e sovrappeso. Regioni come la Campania, la Puglia, il Molise e la Basilicata si confermano aree ad alta prevalenza, dove circa la metà della popolazione residente presenta un peso eccessivo. Questa disparità geografica solleva interrogativi sulle politiche sanitarie regionali, sull’accesso a un’alimentazione sana e sull’importanza di promuovere stili di vita attivi e sostenibili. Il fenomeno non è quindi solo una questione individuale, ma un problema di salute pubblica che richiede interventi strutturali e strategie mirate per invertire questa tendenza e migliorare il benessere della popolazione molisana e del Sud Italia nel suo complesso.