Molise, stage della Nazionale Under 19: sport e futuro insieme.

La visita del Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, a San Giuliano del Sannio ha rappresentato un significativo incontro tra istituzioni, sport e futuro.

La Nazionale Italiana Under 19, impegnata in un intenso periodo di preparazione tecnica e amichevoli internazionali contro la Scozia, ha scelto il Molise come base per uno stage che promette di affinare le capacità e la coesione del gruppo.

L’accoglienza, curata dal sindaco Rosario De Matteis, dai tecnici federali e dai giovani atleti stessi, ha sottolineato l’importanza dell’evento per l’intera comunità regionale.

L’incontro non si è limitato a un protocollo di circostanza; Roberti ha avuto l’opportunità di osservare direttamente la dinamica dell’allenamento, percependo l’energia e la dedizione che animano i giovani calciatori.

Il gesto simbolico del pallone autografato, offerto alla fine della seduta, ha incarnato un legame di stima reciproca.

Nel suo discorso, il Presidente Roberti ha evidenziato come lo sport, e in particolare il calcio, costituisca un potente veicolo di valori educativi per le nuove generazioni.

Ha sottolineato la cruciale responsabilità che gli atleti hanno nei confronti dei più giovani, che li considerano modelli di eccellenza e ispirazione.

La presenza della Nazionale giovanile nel Molise non è solo un’occasione di visibilità sportiva, ma un’opportunità per rafforzare l’identità regionale, radicata in una cultura dello sport come elemento di aggregazione sociale e di promozione dei valori di impegno, sacrificio e fair play.

Il territorio molisano, spesso percepito come periferico, si conferma come una terra ospitale e attenta alle iniziative che promuovono lo sviluppo del talento giovanile e la diffusione di modelli positivi.

La visione del Presidente Roberti proietta il Molise come un ecosistema fertile per la crescita di atleti e cittadini responsabili, in grado di incarnare i valori fondamentali che plasmano una società più giusta e inclusiva.

La squadra nazionale, in questo contesto, diventa un simbolo di speranza e di possibile affermazione, capace di trascendere i confini regionali e di risuonare con l’orgoglio di un intero paese.