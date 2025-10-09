Molise, un ponte culturale verso la Normandia per il millenario di Guglielmo.

Nell’ottica di un’azione strategica di promozione territoriale e culturale, l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise (Aast Molise) ha delineato un ambizioso piano di partecipazione alle celebrazioni del millenario di Guglielmo il Conquistatore, previste per il 2027 in Normandia.

L’annuncio, formalizzato in una conferenza stampa tenutasi presso l’Istituto Superiore di Bojano, segna l’inizio di un percorso collaborativo volto a rafforzare il legame storico e culturale tra il Molise e la regione francese, attraverso un’offerta di eventi di richiamo internazionale.

Il progetto, orchestrato in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale e con il pieno coinvolgimento delle istituzioni locali, si prefigge di valorizzare il patrimonio immateriale del Molise e di presentarlo come elemento distintivo in un contesto storico di rilevanza europea.

L’iniziativa si basa su una serie di accordi stipulati dal commissario straordinario Remo Di Giandomenico con enti e associazioni del territorio, inclusi il Comune di Bojano e altre amministrazioni matesine.

Un ruolo cruciale è affidato all’associazione Rodolfo de Moulins, custode da oltre un quarto di secolo della memoria storica legata alla figura del conte di Bojano, figura chiave nella storia medievale del Molise e con legami significativi con la Normandia.

L’approccio metodologico adottato dall’Aast Molise si basa su una programmazione multistrato, che prevede la presentazione di un primo nucleo di iniziative già in fase di definizione e la partecipazione a numerosi incontri bilaterali con partner italiani e francesi.

Questi incontri mirano a definire con precisione il calendario degli eventi, a coordinare le attività di promozione e a garantire la massima efficacia della presenza molisana in Normandia.

L’obiettivo non è solo quello di commemorare una figura storica di spicco, ma anche di creare un ponte culturale e turistico che favorisca lo scambio di esperienze e la scoperta del territorio molisano.

La conferenza stampa, a cui hanno partecipato studenti dell’istituto superiore, sindaci di Bojano e San Giuliano del Sannio, e il commissario straordinario Remo Di Giandomenico, ha rappresentato un momento di condivisione e di sensibilizzazione verso l’importanza di questo progetto per il futuro del Molise.

Si auspica che l’iniziativa possa generare un impatto positivo sull’immagine della regione, incentivando il turismo culturale e contribuendo alla valorizzazione delle sue radici storiche e identitarie.

La partecipazione attiva delle scuole rappresenta un elemento chiave per coinvolgere le nuove generazioni nella riscoperta del patrimonio locale e per trasmettere loro un senso di orgoglio e appartenenza.

Il progetto si configura dunque come un investimento strategico per il Molise, capace di generare benefici economici, sociali e culturali duraturi.