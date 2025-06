Neurologia a Campobasso: 1,15 mln di euro per un reparto all’avanguardia

La realizzazione del nuovo reparto di Neurologia all’ospedale Cardarelli di Campobasso compie un passo avanti significativo, concretizzato da un finanziamento di 1.151.395 euro. Questa copertura, cruciale per l’avvio delle opere e l’acquisizione di strumentazione all’avanguardia, deriva da una convenzione strategica tra il Ministero della Salute e la Regione Molise, formalizzata attraverso un decreto del Capo Dipartimento dedicato alla programmazione sanitaria, ai dispositivi medici, alla gestione del farmaco e all’implementazione di politiche a sostegno del Servizio Sanitario Nazionale.L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto del Fondo per il Rilancio degli Investimenti, un programma governativo mirato a stimolare lo sviluppo economico e sociale del Paese attraverso il potenziamento delle infrastrutture sanitarie. Questo fondo rappresenta uno strumento fondamentale per rispondere alle crescenti esigenze di una popolazione che richiede servizi neurologici specializzati e tempestivi.L’importanza del nuovo reparto di Neurologia va ben oltre l’aspetto puramente infrastrutturale. Si tratta di un investimento strategico per migliorare la qualità dell’assistenza neurologica offerta nel territorio molisano, affrontando problematiche complesse come ictus, malattie neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson), epilessia e disturbi della motricità. L’introduzione di tecnologie avanzate di diagnostica per immagini (risonanza magnetica, elettroencefalografia) e di terapie innovative permetterà di ottimizzare i percorsi di cura, ridurre i tempi di attesa e migliorare significativamente gli esiti clinici per i pazienti.Inoltre, il nuovo reparto fungerà da polo di riferimento per l’intera area territoriale, favorendo la collaborazione tra professionisti, lo sviluppo di ricerca clinica e la formazione di nuove figure sanitarie specializzate in neurologia. La creazione di un ambiente multidisciplinare, che coinvolga neurologi, neuropsicologi, fisioterapisti e altri specialisti, permetterà di offrire un approccio integrato e personalizzato alla cura del paziente, tenendo conto non solo degli aspetti clinici, ma anche di quelli psicologici e sociali. L’impegno profuso da parte delle istituzioni regionali e nazionali testimonia la consapevolezza dell’importanza di investire nella sanità come motore di crescita e benessere per la comunità, garantendo a tutti i cittadini l’accesso a cure di alta qualità e all’avanguardia. La realizzazione del reparto di Neurologia rappresenta quindi un tassello fondamentale per il futuro del sistema sanitario molisano, un investimento nella salute e nel futuro della regione.