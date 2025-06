Nuova Ambulanza Sten a Chieti: Un Pilastro per i Neonati Abruzzesi

Un Nuovo Pilastro per l’Assistenza Neonatale Abruzzese: Inaugurata l’Ambulanza Sten di ChietiUn’innovativa risorsa per la salute dei neonati abruzzesi è entrata in servizio oggi a Chieti: si tratta dell’ambulanza Sten (Servizio di Trasporto Emergenza Neonatale), un investimento strategico per l’intera regione. Il mezzo, immediatamente operativo, rappresenta un significativo passo avanti nella gestione delle emergenze neonatali, mirato a ridurre la mortalità e la morbilità infantile attraverso un trasporto specializzato e tempestivo.Il servizio Sten si articola come un anello cruciale in una rete regionale di assistenza neonatale, integrando punti nascita periferici con centri ospedalieri di eccellenza come l’hub di Chieti. La sua funzione primaria è garantire il trasferimento sicuro e rapido di neonati critici, nati in strutture prive di Terapia Intensiva Neonatale (TIN), verso centri attrezzati e con personale altamente qualificato. Questo approccio non solo ottimizza l’accesso alle cure specialistiche, ma contribuisce anche a minimizzare i rischi associati al trasporto, un aspetto fondamentale per i neonati, spesso prematuri o affetti da patologie complesse.A bordo dell’ambulanza Sten opera un’équipe multidisciplinare, composta da un neonatologo esperto, un infermiere pediatrico/neonatale con competenze specifiche e un autista del 118, tutti formati per affrontare le sfide poste da neonati con patologie gravissime, prematurità estreme, insufficienza respiratoria o malformazioni congenite. La loro presenza garantisce un supporto specialistico continuo durante il trasporto, un elemento cruciale per stabilizzare il neonato e prepararlo all’accoglienza nel centro di riferimento.Il nuovo mezzo, acquisito dall’Asl Lanciano Vasto Chieti, incarna un esempio di tecnologia all’avanguardia nel campo del trasporto sanitario. Si tratta di un Volkswagen Crafter, specificamente allestito per l’emergenza neonatale. L’equipaggiamento include un avanzato sistema di barella, progettato per l’alloggiamento di una culla termica, gestita tramite un sistema di carico elettrico che facilita il lavoro degli operatori e massimizza la sicurezza durante le operazioni di movimentazione.Un dettaglio distintivo e fondamentale è il carrello ammortizzato su cui è fissata la barella. Questo dispositivo sofisticato ha il compito di attenuare le vibrazioni e gli sballottamenti inevitabili durante il trasporto, preservando la stabilità del neonato, soprattutto in situazioni critiche o nel caso di pazienti prematuri, particolarmente vulnerabili. Il servizio Sten, anche con il mezzo precedente, ha già dimostrato la sua efficacia, con circa 100 trasporti effettuati nel corso del 2024, un dato che testimonia la sua importanza per l’assistenza neonatale regionale.La presentazione del nuovo mezzo ha visto la partecipazione del Direttore Generale della Asl, Mauro Palmieri, affiancato dai direttori di Neonatologia, Emmanuele Tafuri, e dei Dipartimenti Emergenza-Urgenza e Materno-Infantile, Diego Gazzolo e Francesco Chiarelli. “Questo investimento rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la sicurezza del percorso nascita, dove il trasporto in emergenza riveste un ruolo cruciale,” ha commentato Palmieri. “La cura dei neonati che necessitano di assistenza intensiva è una priorità assoluta, perseguita grazie alla dedizione e alla professionalità del nostro personale, a cui va la mia più sentita gratitudine.” Il nuovo Sten di Chieti testimonia un impegno concreto verso la salute e il benessere dei neonati abruzzesi, consolidando la rete di assistenza e offrendo un futuro più sicuro per i più piccoli pazienti.