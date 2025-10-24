Nuova Prefettura a Isernia: Un Protocollo per il Futuro del Molise

Un capitolo significativo si apre per Isernia e per l’intera regione Molise, con la formalizzazione di un accordo programmatico destinato a rimodellare il panorama amministrativo e a promuovere una visione di sviluppo urbano integrata.

La firma del Protocollo d’Intesa presso l’Ufficio Territoriale di Governo, che vede protagonisti il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Isernia, l’Agenzia del Demanio, la Regione Molise e il Comune di Isernia, segna l’avvio di un progetto ambizioso: la costruzione di un nuovo complesso che ospiterà la Prefettura e l’Ufficio Tecnico Comunale.

Questo non è semplicemente un intervento edilizio, ma un atto di rigenerazione urbana strategica, concepito per rispondere a sfide complesse che affliggono il territorio.

La scelta dell’area dell’ex Istituto “Ignazio Silone”, di proprietà comunale e concessa allo Stato tramite un diritto di superficie di 99 anni a titolo gratuito, testimonia l’impegno congiunto delle istituzioni a recuperare aree dismesse e a restituirle alla collettività.

La valorizzazione di un patrimonio immobiliare esistente, piuttosto che la costruzione ex novo, rappresenta una scelta oculata che minimizza l’impatto ambientale e ottimizza l’allocazione delle risorse pubbliche.

L’edificio, oltre a consentire allo Stato un significativo risparmio annuale, stimato in oltre 140.000 euro, sarà realizzato secondo i più avanzati standard di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Questo approccio integrato implica l’utilizzo di materiali eco-compatibili, l’ottimizzazione dell’efficienza energetica, la creazione di spazi verdi e la promozione di un design inclusivo e accessibile.

Si intende così non solo ridurre l’impronta ecologica dell’edificio, ma anche migliorare la qualità della vita dei cittadini e creare un ambiente di lavoro efficiente e stimolante per i dipendenti pubblici.

La nuova struttura risponde all’imperativo di garantire una sede adeguata per l’esercizio delle funzioni di protezione civile, un aspetto cruciale nel contesto di un territorio soggetto a rischi naturali.

L’ubicazione e le caratteristiche strutturali dell’edificio saranno progettate per consentire una risposta rapida ed efficace in caso di emergenze, assicurando la continuità dei servizi essenziali alla popolazione.

Per assicurare la tempestiva realizzazione dell’opera e la risoluzione di eventuali problematiche, è stato istituito un tavolo tecnico interistituzionale.

Questo organismo avrà il compito di monitorare costantemente lo stato di avanzamento del progetto, coordinare le attività dei diversi enti coinvolti e garantire il rispetto dei tempi previsti.

Il Protocollo d’Intesa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e un segnale di rinnovamento per la gestione del patrimonio pubblico.

Il Molise si posiziona così come un territorio proiettato verso il futuro, capace di coniugare la tutela dell’identità locale con l’innovazione e la sostenibilità.

Si apre una nuova stagione di crescita, fondata sulla sinergia tra enti e istituzioni, sulla centralità del cittadino e sulla valorizzazione del territorio.