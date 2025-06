Nuovo accordo per i medici di famiglia in Molise: un punto di svolta.

Un punto di svolta per la medicina generale in Molise si profila all’orizzonte, con la prossima firma dell’Accordo Integrativo Regionale (AIR) che ridefinisce il perimetro del lavoro e le condizioni operative dei Medici di Medicina Generale (MMg). L’importanza di questo accordo è sottolineata dal presidente regionale del Sindacato Autonomo Medici Italiani (SNAMI), Federico Di Renzo, il quale ne evidenzia il potenziale impatto strutturale su un aspetto cruciale del sistema sanitario regionale.L’AIR, frutto di un processo partecipativo che ha visto il SNAMI attivamente coinvolto attraverso un dialogo costruttivo e l’apporto di proposte mirate, rappresenta un’occasione per affrontare alcune delle criticità che affliggono la professione medica di base. Si prefigge di modernizzare l’organizzazione del lavoro, garantendo una maggiore equità nella distribuzione dei carichi, promuovendo la conciliazione tra vita professionale e privata e valorizzando le competenze e l’esperienza dei medici di famiglia.Il documento in bozza, attualmente oggetto di attenta valutazione da parte del sindacato, tocca temi cruciali come la remunerazione, che dovrebbe riflettere adeguatamente l’ampiezza delle responsabilità e l’intensità del lavoro svolto, e l’accesso alla formazione continua, elemento imprescindibile per mantenere elevati standard qualitativi nell’assistenza offerta alla popolazione. Si pone inoltre l’attenzione sulla necessità di superare le disuguaglianze territoriali, favorendo l’accesso alle cure anche nelle aree più remote e marginali.In vista dell’incontro ufficiale previsto per il 18 giugno, il SNAMI ha deciso di coinvolgere attivamente i propri iscritti, promuovendo un confronto aperto e trasparente sul testo dell’AIR. L’obiettivo è quello di raccogliere osservazioni, suggerimenti e preoccupazioni, al fine di garantire che l’accordo finale sia realmente espressione delle esigenze e delle aspettative dei medici di famiglia molisani.A tal fine, è stata convocata un’assemblea straordinaria per il 16 giugno, alle ore 19:15, presso la sede dell’Ordine dei Medici di Campobasso e in modalità telematica tramite la piattaforma Zoom. Questo incontro rappresenta un momento fondamentale per la comunità medica molisana, un’opportunità per definire il futuro della medicina generale e per costruire un sistema sanitario più equo, efficiente e sostenibile. La partecipazione attiva di tutti i medici di famiglia è considerata essenziale per il successo di questo importante processo di cambiamento.