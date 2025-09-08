Nuovo Anno Scolastico: Campanelle Anticipate in Molise

Il suono delle campanelle risuona nuovamente nel Molise, segnando l’inizio di un nuovo anno scolastico che si distacca, in alcuni casi, dalla data ufficiale fissata a lunedì 15 settembre.

Un mosaico di avvii anticipati, un fenomeno che riflette l’evoluzione del sistema scolastico italiano e la crescente autonomia riconosciuta alle istituzioni educative.

Se gli studenti di Bojano e Carovilli, nel Campobasso e nell’Isernia, hanno già varcato le soglie delle loro scuole, dando il via a un percorso di apprendimento e crescita, altri istituti comprensivi dei comuni limitrofi e alcune sedi di Campobasso, hanno optato per un avvio posticipato, addirittura scegliendo il sabato come data di riapertura.

Questa flessibilità, apparsa inizialmente come un’eccezione, si configura come una diretta conseguenza dell’autonomia scolastica, un principio che concede alle dirigenze l’opportunità di modellare il calendario scolastico in base alle specifiche esigenze e caratteristiche del proprio istituto, pur nel rispetto delle indicazioni regionali.

L’anticipo delle lezioni, spesso associato all’adozione della settimana corta – un modello didattico che concentra l’attività formativa dal lunedì al venerdì – non è solo una questione di programmazione, ma rispecchia una più ampia riflessione sull’organizzazione del tempo scolastico e sulla necessità di adattare le metodologie didattiche alle dinamiche sociali e alle richieste del mondo del lavoro.

Si tratta di una scelta che mira a ottimizzare l’efficacia dell’apprendimento, tenendo conto del benessere degli studenti e dei docenti.

Il sindaco di Bojano, Carmine Ruscetta, nel suo messaggio di benvenuto agli studenti, ha saputo cogliere l’importanza di questo momento, sottolineando come l’inizio di un nuovo anno scolastico sia intriso di emozioni contrastanti: sogni da realizzare, speranze da coltivare, e talvolta, anche timori da superare.

Ha evocato un futuro ricco di opportunità, di scoperte e di esperienze formative, invitando gli studenti ad abbracciare con entusiasmo il percorso di crescita che li attende.

Il ritorno in classe, ha proseguito il sindaco, rappresenta un ritorno a casa, un ritrovarsi in un ambiente familiare dove affetti e relazioni si intrecciano e si rafforzano.

La scuola, in questa ottica, non è solo un luogo di apprendimento, ma una vera e propria comunità educativa, una seconda famiglia dove i ragazzi possono crescere, imparare e costruirsi un futuro migliore.

Questo senso di appartenenza, questo legame affettivo, sono elementi fondamentali per il successo formativo e per il benessere psicologico degli studenti.

L’esperienza scolastica, quindi, si configura come un percorso di crescita personale e sociale, un viaggio alla scoperta di sé e del mondo che ci circonda.