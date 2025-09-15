Nuovo anno scolastico: la scuola, cuore pulsante della comunità.

La scuola, più che un edificio, è un ecosistema vitale, il fulcro attorno a cui ruota lo sviluppo sociale e individuale.

Rappresenta il terreno fertile per la germinazione di idee, la fucina dove si forgiano talenti e il laboratorio dove si plasma il futuro collettivo.

In questo nuovo anno scolastico, il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, esorta gli studenti a intraprendere il cammino dell’apprendimento con un’incontenibile sete di conoscenza e un’apertura mentale irrinunciabile.

L’istruzione non si limita all’acquisizione di informazioni; è un processo trasformativo che dota i giovani degli strumenti imprescindibili per navigare la complessità del mondo, sviluppando pensiero critico, capacità di analisi e un profondo senso di responsabilità civica.

L’educazione, in definitiva, è un investimento nel capitale umano, il bene più prezioso di una comunità.

Un plauso sentito va rivolto al corpo docente, ai dirigenti scolastici e a tutto il personale scolastico per l’impegno costante e la dedizione profonda con cui guidano le nuove generazioni in questo percorso arduo ma essenziale.

Il loro ruolo non è solo quello di trasmettere conoscenze, ma anche di ispirare, motivare e sostenere gli studenti nella loro crescita personale e intellettuale.

Alle famiglie, pilastri fondamentali di questo sistema, è rivolto un pensiero di gratitudine per la collaborazione attiva e il sostegno incondizionato.

Il dialogo continuo e la condivisione di obiettivi tra scuola e famiglia sono elementi cruciali per garantire un percorso educativo armonioso e completo.

Monsignor Claudio Palumbo, vescovo di Termoli-Larino, in un messaggio commovente, sottolinea come, in un’epoca caratterizzata da un’accelerazione frenetica e da sfide globali, la scuola si erga a baluardo di stabilità e crescita spirituale.

Essa non è solo un luogo di apprendimento nozionistico, ma un “palestra” in cui si affina la sapienza, si coltiva la cultura dell’incontro e del dialogo, e si radica la solidarietà e l’amore fraterno.

La scuola, quindi, incarna un’etica della cura e della responsabilità verso il prossimo.

Il sindaco di Termoli, Nicola Balice, aggiunge un tassello importante, ricordando che la scuola è il luogo in cui si costruisce attivamente la società del domani.

Esorta gli studenti ad affrontare questo nuovo capitolo con passione, curiosità insaziabile e un forte senso di responsabilità, consapevoli che le loro azioni di oggi plasmeranno il futuro.

La scuola è un laboratorio di cittadinanza attiva, dove si imparano i principi fondamentali della convivenza civile e si sviluppa la capacità di contribuire positivamente alla comunità.

Incoraggiare l’iniziativa, la creatività e l’indipendenza di giudizio sono elementi imprescindibili per formare cittadini responsabili e protagonisti del cambiamento.