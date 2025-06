Nuovo Sistema Medicina: Università del Molise Illumina il Percorso

Orientamento al Futuro Medico: Comprendere il Nuovo Sistema di Accesso a Medicina e ChirurgiaL’Università del Molise invita studenti, aspiranti medici e famiglie a un incontro informativo cruciale, che si terrà giovedì 26 giugno alle ore 11 presso il Campus in via De Sanctis, Campobasso. L’obiettivo è fornire una panoramica completa e chiarire ogni aspetto della significativa riforma che ha profondamente rimodellato le modalità di accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia.La recente riorganizzazione, promossa dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), introduce un sistema innovativo basato sul cosiddetto “semestre-filtro”. Questa novità, volta a ottimizzare l’allocazione delle risorse e garantire una preparazione più solida per gli studenti, comporta una fase preliminare di studio e valutazione. Contrariamente a quanto accaduto in passato, l’accesso al semestre-filtro è aperto a tutti i candidati, senza l’obbligo di sostenere un test selettivo iniziale.La fase di iscrizione, imperativa per chiunque intenda intraprendere il percorso medico, dovrà essere completata entro il mese di luglio attraverso la piattaforma nazionale Universitaly (www.universitaly.it). Durante la procedura di iscrizione, sarà fondamentale indicare la sede universitaria preferita per la frequenza del semestre-filtro.Un elemento distintivo del nuovo sistema è l’obbligo di iscrizione contestuale e gratuita a un altro corso di studio affine, come specificato dalle linee guida ministeriali. Questa scelta, apparentemente complessa, mira a promuovere l’ampliamento delle conoscenze e a fornire agli studenti una prospettiva multidisciplinare, elementi essenziali per una formazione medica completa. La scelta del corso affine può avvenire presso lo stesso Ateneo o in un’altra università.L’incontro informativo si propone di sviscerare ogni dettaglio di questa complessa architettura formativa, fornendo chiarimenti pratici e rispondendo a tutte le domande che gli studenti e le loro famiglie potrebbero avere. Un team dedicato, specializzato nel nuovo sistema del semestre-filtro, sarà a disposizione per offrire supporto personalizzato e una guida chiara attraverso le procedure burocratiche e le implicazioni accademiche. Per ulteriori informazioni e per un primo contatto, è possibile scrivere all’indirizzo email semestre.filtro@unimol.it. Questo canale rappresenta un punto di riferimento diretto per ottenere risposte immediate e approfondimenti specifici.