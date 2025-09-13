Oliveto, luminare dell’informatica, scala le classifiche globali.

Rocco Oliveto, professore ordinario di Ingegneria del Software presso il Dipartimento di Bioscienze del Territorio dell’Università del Molise, si conferma una figura di spicco nel panorama scientifico italiano e internazionale.

La sua expertise nel campo dell’informatica lo ha portato a essere nuovamente riconosciuto tra i massimi esperti a livello globale, come attestato dalla prestigiosa classifica pubblicata da Research.

com.

L’edizione 2025 lo posiziona al quindicesimo posto in Italia, una posizione di rilievo che lo colloca anche al 1211° posto nella classifica mondiale, a cui si aggiunge il significativo “Computer Science Leader Award 2025”, un attestato di leadership riconosciuto a livello internazionale.

Questo traguardo, sottolineato con orgoglio dall’Università del Molise, non è un mero risultato statistico, bensì riflette un percorso di crescita esponenziale rispetto alla precedente rilevazione del 2023.

All’epoca, il Professor Oliveto occupava la posizione numero 19 a livello nazionale e la 1259° a livello globale.

Il miglioramento di cinque posizioni in Italia e di quasi cinquanta nel ranking mondiale non è casuale; denota una traiettoria di sviluppo costante, caratterizzata da una progressiva amplificazione dell’impatto scientifico del suo lavoro.

Il riconoscimento non si limita alla mera pubblicazione di articoli scientifici, ma riflette una ricerca all’avanguardia, volta a ridefinire i paradigmi dell’ingegneria del software.

La sua attività di ricerca, che si intreccia con le bioscienze del territorio, testimonia un approccio interdisciplinare e innovativo, capace di affrontare sfide complesse con soluzioni originali.

Oliveto e il suo team si distinguono per la capacità di tradurre la ricerca teorica in applicazioni concrete, contribuendo attivamente al progresso tecnologico e al benessere della comunità.

La sua leadership nel settore si manifesta non solo nei risultati ottenuti, ma anche nella capacità di ispirare e formare una nuova generazione di ricercatori, proiettando l’Università del Molise in una dimensione internazionale di eccellenza.

Il premio “Computer Science Leader Award 2025” conferma la sua influenza e la sua visione strategica nel campo dell’informatica, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento per la ricerca e l’innovazione.