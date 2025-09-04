Ospedale San Timoteo: Urgenza, carenza e interrogazioni

“Allarme San Timoteo: La chirurgia in emergenza tra mancate risorse e interrogazioni al Consiglio Regionale.

“La recente interrogazione del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Roberto Gravina, al Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha getto una luce cruda sulla drammatica situazione dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

La richiesta urgente nasce da settimane di segnalazioni allarmanti: una carenza strutturale di dispositivi e presidi monouso essenziali per interventi chirurgici ha costretto alla sospensione della chirurgia programmata, non limitandosi a interventi di routine, ma coinvolgendo procedure in cui il tempo è un fattore determinante per la cura e la sopravvissuti dei pazienti.

Gravina sottolinea l’urgenza di risposte chiare e immediate da parte dell’ARSERM, interrogandosi sulle cause di questa crisi, su come si sia potuto arrivare a un collasso del servizio e perché, per mesi, non siano stati forniti materiali e personale adeguati a garantire la funzionalità di un ospedale vitale per migliaia di cittadini.

L’interrogazione pone l’accento sulla necessità di un’indagine approfondita per accertare le responsabilità e, soprattutto, per definire un piano d’azione concreto e tempestivo volto a risolvere la situazione, ripristinando la piena operatività dell’ospedale San Timoteo e garantendo i diritti fondamentali alla salute dei pazienti.

La comunità locale attende risposte, ma soprattutto, chiede azioni concrete per scongiurare ulteriori ritardi e per ripristinare fiducia in un sistema sanitario che sembra aver smarrito la sua missione primaria: tutelare la vita e la salute dei cittadini.

La questione non è solo di gestione amministrativa, ma di dignità umana e diritto alla cura.