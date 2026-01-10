Pietracatella in lutto: due vite spezzate, una comunità ferita.

Una fitta coltre di pioggia, fredda e implacabile, avvolge Pietracatella, un velo di tristezza che si fonde con il dolore collettivo di una comunità intera.

La piccola cittadina molisana è ferita a morte, segnata da una perdita devastante: Sara Di Vita, quindici anni, e la sua amata madre, Antonella Di Ielsi, cinquant’anni, sono morte improvvisamente, vittime di un sospetto episodio di intossicazione alimentare che ha scosso dalle fondamenta la tranquillità del paese.

Il Santuario della Madonna di Costantinopoli, solitamente luogo di fede e speranza, si è trasformato oggi in un crocevia di dolore e partecipazione.

L’arcivescovo del capoluogo, monsignor Biagio Colaianni, presiede le esequie, la sua voce solenne che si leva tra le mura sacre, tentando di offrire un balsamo alle ferite aperte di una popolazione sconvolta.

La chiesa, troppo piccola per contenere l’ondata di affetto e di cordoglio, riversa una folla commossa nel piazzale esterno.

Altoparlanti diffondono il suono del rito, permettendo a chi non ha trovato posto di condividere almeno in parte questo momento di profonda sofferenza.

La presenza è massiccia: famiglie, amici, vicini di casa, i compagni di scuola di Sara e Alice, testimoni silenziosi di una perdita inimmaginabile.

Al primo banco, seduto in silenzio, si erge Gianni Di Vita, il padre e il nonno, con la figlia Alice, il cui volto pallido riflette la sua stessa disperazione.

Lo sguardo perso nel vuoto, incapace di elaborare una perdita così improvvisa e ingiusta.

Tra i presenti, spiccano anche figure istituzionali, sindaci dei comuni limitrofi, rappresentanti delle istituzioni locali, tutti uniti nel cordoglio e nella partecipazione al dolore di una comunità ferita.

Il clima gelido, aggravato dalla pioggia incessante, sembra voler amplificare la tristezza che permea l’aria, un presagio funesto che accompagna Sara e Antonella nel loro viaggio verso l’eternità.

La morte, con la sua crudele imprevedibilità, ha strappato due vite spezzate, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi le ha conosciute e amate.

L’intera comunità si stringe ora al dolore del padre e della figlia, cercando di offrire un sostegno morale e umano in un momento di profonda disperazione.

Il futuro di Pietracatella è segnato da questo lutto, un ricordo indelebile che richiederà tempo, resilienza e la forza della comunità per essere elaborato e superato.