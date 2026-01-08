Pietracatella in lutto: funerali per Sara e Antonella

Il comune di Pietracatella, avvolto da un lutto profondo, si prepara a celebrare i funerali di Sara Di Vita, una giovane studentessa di soli quindici anni, e di sua madre, Antonella Di Ielsi, cinquantenne, le cui vite sono state tragicamente interrotte nelle ore successive al Natale.

I loro decessi, avvenuti presso l’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, hanno scosso la comunità molisana, lasciando un vuoto incolmabile.

La cerimonia funebre, fissata per sabato 10 gennaio alle ore dieci nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, sarà accompagnata dall’indizione del lutto cittadino, un gesto simbolico di cordoglio e partecipazione al dolore della famiglia Di Vita-Di Ielsi.

Nel liceo classico ‘Mario Pagano’ di Campobasso, istituto frequentato da Sara, si terrà una solenne commemorazione a porte chiuse, un momento privato di ricordo e riflessione per docenti, compagni di classe e personale scolastico.

La scelta di una cerimonia non aperta al pubblico sottolinea il desiderio di onorare la memoria di Sara in un contesto intimo e rispettoso, lontano dai riflettori.

Parallelamente, il signor Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime, è stato dimesso dall’ospedale Spallanzani di Roma, dove era stato ricoverato per accertamenti.

La sua condizione, seppur in miglioramento, è ancora segnata dal dolore e dalla sofferenza.

Le indagini, condotte dalle autorità competenti, proseguono a ritmo serrato, con l’obiettivo di fare piena luce sulle circostanze che hanno portato a questa imprevista e dolorosa scomparsa.

L’inchiesta, complessa e articolata, si basa sull’analisi congiunta di quattro pilastri fondamentali: i risultati definitivi delle autopsie, che forniranno dettagli cruciali sulle cause del decesso; le analisi tossicologiche svolte dal Centro antiveleni, per identificare eventuali sostanze nocive presenti nell’organismo delle vittime; l’esame scrupoloso degli alimenti consumati nelle ore precedenti il malore, al fine di escludere o confermare ipotesi di intossicazione alimentare; e, infine, i risultati degli accertamenti effettuati presso l’ospedale Spallanzani, per ricostruire la sequenza degli eventi e le condizioni cliniche delle due donne.

Questa tragedia, che ha colpito una famiglia e un’intera comunità, solleva interrogativi profondi sulla fragilità della vita e sulla necessità di rafforzare i sistemi di sicurezza alimentare e di tutela della salute pubblica.

La ricerca della verità, in questo momento delicato, è un dovere morale e un atto di giustizia nei confronti delle vittime e dei loro cari.