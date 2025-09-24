Pilates al Top: Corso Intensivo con Melania Mc Laughlin in Molise

Il Pilates Rivelato: Un’Esperienza di Formazione Intensiva con Melania Mc Laughlin in MoliseIl panorama del benessere fisico e mentale in Molise si arricchisce di un’opportunità formativa eccezionale.

A ottobre, l’acclamata docente Melania Mc Laughlin, figura di spicco nel mondo del Pilates a livello globale, raggiungerà Campobasso per offrire un corso di formazione avanzato, progettato per elevare i partecipanti al ruolo di istruttori qualificati di primo livello.

L’iniziativa, promossa dal Comitato Regionale CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale), risponde alla crescente domanda di professionisti competenti in un metodo di allenamento che ha conquistato un pubblico sempre più vasto, grazie ai suoi benefici comprovati per la postura, la flessibilità, la forza profonda e la consapevolezza corporea.

Il corso si rivolge a un pubblico eterogeneo, comprendendo istruttori di fitness e personal trainer desiderosi di ampliare le proprie competenze, appassionati di Pilates animati dalla volontà di approfondire la tecnica, operatori del settore benessere alla ricerca di nuove metodologie e, non ultimo, aspiranti professionisti che mirano a costruire una carriera nel dinamico mondo del Pilates.

La formazione si dispiegherà in quattro giornate intensive (11, 12, 18 e 19 ottobre), per un impegno totale di 32 ore, distribuite in sessioni pratiche e teoriche.

La sede prescelta è lo Sporting Club, un ambiente all’avanguardia che favorisce l’apprendimento e la pratica ottimale degli esercizi.

Il programma didattico è stato concepito per fornire una comprensione completa e approfondita del metodo Pilates, ben oltre la mera esecuzione degli esercizi.

I partecipanti affronteranno i principi fondamentali che ne costituiscono il nucleo, esplorando l’anatomia funzionale di base, l’importanza della biomeccanica e la relazione tra corpo e mente.

L’apprendimento progressivo guiderà gli studenti attraverso i Matwork, i quali rappresentano la base dell’allenamento Pilates, per poi affrontare la strutturazione di una lezione efficace, l’identificazione e correzione di posture scorrette e lo sviluppo di una comunicazione chiara e motivante con gli allievi.

Il corso non si limita alla trasmissione di nozioni tecniche; mira a coltivare un approccio olistico e consapevole del metodo, incoraggiando la comprensione dei meccanismi fisiologici alla base dei benefici derivanti dall’allenamento.

I partecipanti acquisiranno la capacità di adattare gli esercizi alle esigenze individuali, promuovendo un percorso di crescita personalizzato e sicuro.

Al completamento del corso, i partecipanti riceveranno un attestato riconosciuto come titolo propedeutico per i livelli successivi di certificazione Pilates, validando le competenze acquisite e aprendo le porte a un percorso professionale ricco di opportunità.

L’iniziativa è a numero chiuso per garantire un’esperienza formativa di alta qualità e un rapporto diretto tra docente e allievi.

Per informazioni dettagliate e per effettuare l’iscrizione, è possibile contattare il comitato regionale CSEN tramite la mail molise@csen.

it o telefonicamente al numero 328.0952220.

Un investimento nel proprio futuro professionale e nella propria passione per il benessere.