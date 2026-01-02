PNRR: Il Molise Rimodella la Sanità con Innovazione e Case di Comunità

La ‘Missione Salute’ del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un’occasione trasformativa per il sistema sanitario molisano, con un investimento complessivo di 89 milioni di euro destinato a rimodellare l’assistenza territoriale e a rafforzare l’integrazione tra ospedale e comunità.

Il Molise, in questo contesto, si distingue per l’avanzamento dei lavori e l’implementazione di soluzioni innovative.

Attualmente, nove cantieri aperti testimoniano la capacità della regione di raggiungere gli obiettivi prefissati dal PNRR.

Particolarmente significative sono le esperienze delle Case di Comunità di Larino e Venafro, strutture all’avanguardia che incarnano un nuovo paradigma di cura incentrato sulla persona e sulla prossimità.

La Casa di Comunità di Larino, con la sua capacità di accogliere 126 pazienti, e quella di Venafro, con 35 posti letto, non solo forniscono servizi essenziali, ma sono state riconosciute come modelli di eccellenza dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari (Agenas), venendo inserite in un albo di “best practices” a livello nazionale.

Questo riconoscimento sottolinea l’impegno del Molise nel perseguire standard qualitativi elevati e nell’offrire un esempio virtuoso per altre regioni.

Al cuore di questa trasformazione si collocano le Centrali Operative Territoriali (COT), veri e propri punti nevralgici per la gestione dei percorsi di cura dei pazienti, facilitando la transizione dall’ospedale al territorio.

Attualmente operative a Termoli, Bojano e Venafro, le COT agiscono come coordinatori, garantendo una continuità assistenziale e prevenendo interruzioni nei trattamenti.

Questa centralizzazione strategica permette di ottimizzare le risorse e di personalizzare l’assistenza in base alle specifiche esigenze individuali.

Per supportare questo sistema integrato e potenziarne l’efficacia, l’Azienda Sanitaria Locale sta investendo in una sofisticata infrastruttura digitale.

Un Data Center unico, connesso al polo strategico nazionale, assicura la piena interoperabilità tra il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, le COT e le piattaforme di telemedicina.

Questa connettività avanzata consente una condivisione sicura e immediata dei dati, migliorando la comunicazione tra i professionisti sanitari e facilitando il monitoraggio dei pazienti a distanza.

In linea con l’innovazione digitale, il Molise partecipa attivamente al progetto “Secure digital transformation of public administrations”, che utilizza strumenti di intelligenza artificiale per analizzare i dati storici relativi agli accessi al Pronto Soccorso e ai ricoveri ospedalieri.

Questa analisi predittiva mira a ottimizzare i flussi di pazienti, a ridurre i tempi di attesa, a migliorare la gestione dei posti letto e a diminuire le riammissioni ospedaliere entro 30 giorni dalla dimissione, rappresentando un passo cruciale verso un sistema sanitario più efficiente, proattivo e incentrato sul benessere del cittadino.

L’adozione dell’intelligenza artificiale non è solo un investimento tecnologico, ma un vero e proprio cambio di paradigma che promette di rivoluzionare la gestione delle risorse e la qualità dell’assistenza.